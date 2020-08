BTS: 'Filter' de Jimin conquista el puesto #1 de iTunes en 100 países del mundo

El fandom ARMY de BTS celebra cuando la canción en solitario del cantante Jimin, "Filter", alcanzó el puesto número 1 en iTunes en 100 países de todo el mundo, incluidos EE. UU y Australia, el 26 de agosto.

“Filter" es una pista del lado “b” del exitoso y cuarto álbum de larga duración de BTS.

Jimin alcanzan el puesto #1 en 100 países

Aquí está la lista de los países donde Filter obtuvo sus iTunes # 1.

Con este último logro, Jimin de BTS es ahora el primer artista en tener seis canciones para llegar al #1 en 100 países en la historia de iTunes.

Filter se une a la lista con "Dynamite", "My Time", "Moon", "Black Swan" y "Your Eyes Tell".

Jimin de BTS sigue rompiendo récords en todo el mundo

La canción interpretada por el cantante más importante del KPop , Jimin, ya se ha hecho de su triple corona cuando debuta en 3 listas principales como la cartelera estadounidense, la lista oficial del Reino Unido y la cartelera canadiense.

Es la canción en solitario coreana más transmitida de 2020 y la quinta canción de BTS más popular en Spotify, la más alta entre sus canciones en solitario.

Por el momento, Filter es la canción número 1 más vendida de Amazon en 2020.

La canción también está prosperando en las carteleras de Japón y ahora ocupa el puesto 24 en las principales descargas de la cartelera de aquel país asiático.