BTS Fans de Jin envían CAMIÓN DE PROTESTAS a la oficina de Big Hit

El ARMY internacional de BTS, específicamente los Seokjinnies, que son los fans de Jin de BTS, se acercaron a Big Hit Entertainment después de solicitar un trato justo hacia Jin por los últimos acontecimientos en donde lo han hecho a un lado.

La medida se produjo días después de que los fanáticos señalaran que su parte en la versión acústica y EDM de Dynamite es inaudible, hecho que el ARMY no ha tolerado con ninguna justificación.

Es por eso que el reciente video musical de BTS, Dynamite, que está rompiendo récords, algunos miembros de ARMY confesaron con la forma en que Jin fue tratado, pues los fanáticos sintieron que para Seokjin no fue suficiente la distribución de líneas y el tiempo de pantalla en comparación con otros miembros.

Si eso no fuera suficiente, los miembros de ARMY comenzaron a cantar "BTS is 7" después de que la versión acústica y EDM de la canción fuera lanzada esta semana. Según los fanáticos en Twitter, la canción eliminó o limitó la parte de Jin hasta el punto de que su voz no era audible.

Un camión de protesta en oficinas de Big Hit

Camión de Protestas en Big Hit

Es por esa situación que los fans de BTS se acercaron a Big Hit pidiéndoles que hicieran los cambios necesarios y expresando su apoyo hacia Jin. Sin embargo, algunos fanáticos dieron un paso más y colocaron un camión de protesta frente a la oficina de Big Hit Entertainment, pidiendo a la agencia que tratara a Jin de manera justa.

todas las que se quejan del camión que solución dan para que BH deje de tratar a Jin como la ��, se ponen a criticar pero ni ayudan con el stream a epiphany y si se ponen a ofender a las seokjinnies que se han callado por 7 años, YA BASTA — . ☾ (@sinyoonjin1) August 25, 2020

Según Koreaboo, "International Seokjinnies" envió la camioneta para hablar en nombre de Jin. La camioneta presentaba un mensaje que decía: "Queremos que nuestra solicitud sea escuchada como fans de Kim Seokjin para darle oportunidades de utilizar su talento correctamente".

Cabe destacar que la medida ha provocado reacciones encontradas por parte de ARMY, esto mientras que algunos fans expresaron su apoyo a la medida, hubo otros que piensan que podría molestar a Jin con estas acciones.

¿Crees que esta medida que tomó el ARMY fue buena? ¿Crees que de verdad Jin está siendo discriminado en la banda?