BTS: Fan escribe carta de agradecimiento a Jungkook

Jungkook es uno de los integrantes de BTS más queridos por ARMY, quienes en diversas ocasiones le han dedicado sus publicaciones en redes sociales. En esta ocasión, una fan de India le dedicó unas tiernas palabras.

Reena Rawat, fan del cantante coreano escribió una carta dirigida al cantante, en la cual le expresó su amor y gratitud.

“Jungkook, no eres solo un ídolo para mí, sino el que me ayudó a superar los momentos difíciles que estoy enfrentando en mi vida. Tu voz es tan relajante que una persona puede olvidar todos y cada uno de los dolores con solo escuchar tus canciones”.

“Eres la estrella más brillante y más joven de BTS y nuestro fandom ARMY. Nunca he visto a una persona como tú SOOO DOWN TO EARTH. Gracias por estar siempre ahí para mí a través de tu música y hermosas lecciones de vida. Eres la definición de "PERFECCIÓN" para mí. Eres el mejor y me pasó genial chiflado”, continúo la fan.

Jungkook está rompiendo récord en India

Jungkook es irremplazable

Sé que no es posible conocerte en persona, pero me aseguraré de trabajar duro y hacer lo que sea necesario para poder verlo algún día. Con solo ver una sonrisa en tu rostro, me olvido de mis momentos duros y malos.

“No sabes, chiflado, lo mucho que nos importas. "KOOKIE, ERES EL COZ DE MI (millones de personas) EUPHORIA".

Por último, pero no menos importante, la fan del cantante de K-pop escribió, "Gracias BTS por enseñarme a amarte”.

