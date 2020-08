BTS: Fan de Jimin gastó 250 mil dólares en CIRUGÍAS para parecerse a él (FOTO)

El amor y aprecio de Oli London por el K-pop, particularmente por Park Jimin de BTS, lo hizo gastar más de $ 250,000 dólares para parecerse a su ídolo. Oli insiste en que su transformación no es una apropiación cultural sino una apreciación cultural.

Había tenido múltiples cirugías para lograr su apariencia, Oli se había hecho un trabajo en sus ojos, cirugía de mandíbula, cuatro rinoplastias entre otras cosas.

Pareciendo que Jimin no era el único objetivo, Oli también ha lanzado pistas de K-pop. Se ha reinventado por completo y también ha recibido inyecciones que lo ayudarán a lograr el cutis de Jimin y hacer que su rostro sea más regordete y juvenil.

Ha llevado su amor por Jimin a un nivel completamente nuevo al casarse con un recorte de cartón de la estrella del K-pop y ha gastado miles de dólares en ropa para parecerse a BTS, la banda de K-pop más exitosa en este momento.

Oli quiere ser idéntico a Jimin de BTS

Oli ha gastado para parecerse a Jimin

El joven de 30 años vivía en Corea cuando BTS hizo su debut. Oli hizo que la misión de su vida fuera parecerse al miembro de BTS, Park Jimin, hasta ahora se ha sometido a quince cirugías.

La mayor parte del amor y aprecio de ARMY por BTS proviene de su música, seguro que son extremadamente guapos, pero no es probable que todo el fandom ARMY se someta a cirugías para parecerse a sus estrellas favoritas.

Oli apareció por primera vez en Hooked On The Look y ganó popularidad por su extrema obsesión por Jimin. Luego apareció en Botched, donde los doctores Paul Nassif y Terry Dubrow lo rechazaron ya que su nariz no podía soportar más operaciones. A su nariz apenas le queda más cartílago.

"No puedes hacer esto más pequeño, porque no hay cartílago allí, se ha ido. Tu nariz ya está lo más cerca posible, ya está". El Dr. Nassif le dijo a Oli señalando su nariz.

Oli ha sido acusado de apropiación cultural

Los críticos han acusado a Oli de apropiación cultural, pero el entusiasta del K-pop insiste en que su deseo de parecerse a Jimin es simplemente una apreciación de la cultura coreana.

Según el Daily Mail, Oli reveló: "No estoy cambiando mi raza, tengo un profundo respeto por la cultura coreana. Es una apreciación cultural, no una apropiación cultural. Soy muy respetuoso de la cultura coreana".

Dijo además que solo está realmente enamorado de la cultura coreana. Ha estado aprendiendo el idioma, así que es respetuoso con la gente coreana.

Sin embargo, hay personas que todavía insisten en que Oli está fetichizando a los coreanos y su cultura.

Otros simpatizan con él y señalan el hecho de que la gente lo ha hecho antes y seguirá haciéndolo.

15 cirugías después, ¿está Oli satisfecho con su apariencia?

El entusiasta del K-pop tuvo más procedimientos realizados después de su aparición en Botched, Oli tuvo un total de quince cirugías hasta ahora, ha tenido alarplastia, una reducción del ángulo mandibular, cuatro rinoplastias, contorneado de mentón, algunos trabajos en sus ojos y mentón además de cirugías de reducción.

Oli desea ser el gemelo de Jimin, incluso ha lanzado algunas canciones

Oli reveló: "Sé que algunas personas no entienden la cirugía plástica, pero ciertamente se ha vuelto mucho más normalizada en todo el mundo y, al final del día, estoy haciendo lo que me hace feliz, estoy siguiendo mis sueños. "

"Tengo que mantenerlo en secreto solo porque cada vez que me operan, siempre me resulta mucho más fácil explicarlo después del procedimiento para que la gente no se preocupe".

En un clip de su revelación posterior a la cirugía, sus amigos expresaron su preocupación y le preguntaron cuándo iba a terminar, con respecto a las cirugías, e incluso le dieron una referencia de Michael Jackson.

Inyecciones para aclarar la piel

Las cirugías inspiradas en Jimin de Oli no fueron suficientes para completar el resultado deseado, de ahí las inyecciones para blanquear la piel.

Compartió su procedimiento de blanqueamiento de la piel en una publicación de Instagram, afirmando: "INYECCIONES DE BLANQUEAMIENTO DE LA PIEL para ayudar a que mi piel luzca más coreana. Mi tono de piel no es tan pálido como Jimins, por lo que me han inyectado glutatión + péptido de vitamina C con microagujas ayudar a que mi piel sea más blanca ".

"Es muy popular en Asia que las personas se sometan a este procedimiento para reducir la hiperpigmentación, igualar el tono de la piel y hacer que la piel sea más blanca".

Quizás Oli finalmente haya logrado su sueño de parecerse a su ídolo del K-pop, ha logrado alterar su apariencia física por completo. Desde su cabello hasta sus rasgos faciales y tono de piel, pero eso no es todo lo que ha cambiado.

El guardarropa de Oli rinde homenaje a BTS y Jimin específicamente.

Jimin tiene un gran fan y este podría ser uno de los más apasionados

Finalmente, tiene la apariencia o al menos una que asume que lo compara con Jimin, una opinión con la que mucha gente no está de acuerdo pero que, sin embargo, Oli está feliz con el resultado.

TE PUEDE INTERESAR:BTS: Jimin se convierte en el nuevo líder de la banda ¿Qué pasó?

Tiene una incipiente carrera en el K-pop, agregó músico a su currículum; ha lanzado un par de canciones en el transcurso de su transformación. Además, se casó con Jimin...bueno, al menos un recorte de cartón de la estrella.