BTS: Estos son los SECRETOS para rapear como RM ¡Tú puedes!

BTS sigue destacándose como una de las mejores bandas de K-pop a nivel mundial y recientemente sostuvieron una charla con sus fans en la actividad Online Talk Event, en donde RM compartió algunos de sus secretos.

Hay que destacar que las interacciones fueron a través de una transmisión online, en donde el ARMY pudo mandar sus preguntas para el grupo de K-pop y fue RM quien dejó muchos emocionados al compartir sus técnicas de rap.

Su recordamos un poco, Namjoon es uno de los cerebros del grupo, el idol desde muy pequeño disfruta leer y pasar su tiempo concentrado en grandes historias, otra de sus pasiones es la música y él encontró en el rap una manera sincera de expresarse.

Namjoon es originario de la ciudad de Ilsan Gu en Goyang, Corea del Sur y siempre se ha destacado por ser muy creativo, sus discos con BTS y los mixtapes del miembro de los Bangtan Boys lo demuestran, así que los fans estaban muy intrigados sobre sus técnicas para la composición y el rap.

Los secretos para rapear de RM

Es por eso que en el MC de Online Talk Event cuestionó a RM sobre sus habilidades en el rap: ¿Cómo alguien puede mejorar en el rap?, ya que dicen que la práctica hace al maestro y la respuesta del líder de BTS fue esta:

“Está es una pregunta difícil, cuando era joven practicaba mucho mi pronunciación, no solo es practicar y escribir letras”.

Pero no eso no fue todo el cuestionamiento, pues otra de las preguntas que Namjoon contestó en BTS Online Talk Event fue: Si no estuvieras en BTS, ¿qué tipo de trabajo estarías haciendo ahora?

“Creo que tendría que ir a la universidad y encontrar un buen trabajo”

Cabe destacar que Namjoon lució muy emocionado de poder hablar con ARMY de todo el mundo, el intérprete de Tokio portaba un traje negro y un sombreo que impedía ver el tono de su cabello, seguramente se trata de una sorpresa para los fans ya que BTS se encuentra a pocos días de presentar su primer single comeback.