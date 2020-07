BTS: Estos han sido los logros de la boy band de K-Pop ¡Sorprendente!

Estos han sido los logros de BTS

La boy band BTS se formó hace algunos años, y con el paso del tiempo han triunfado con su música, convirtiéndose en una de las agrupaciones de K-Pop más populares del momento, incluso han roto diversos récords con su gran talento.

Cada álbum que han lanzado se han posicionado como los favoritos, por lo que el ARMY ha seguido muy de cerca los proyectos de los famosos integrantes, quienes se han destacado también por ser parte de algunas campañas importantes.

La banda surcoreana BTS han cosechado grandes éxitos, pues uno de los momentos inolvidables fue cuando se presentaron en los premios Grammy 2020, donde las fanáticas estuvieron emocionadas por la increíble presentación de los idols.

BTS y sus logros en la música

En el escenario de la celebración a la música, la boy band de K-Pop interpretó la canción "Old Town Road" en compañía de Lil Nas X, la agrupación se convirtió en la primera banda surcoreana en tener la oportunidad de acudir a la celebración de los Grammy.

Recientemente se dio a conocer que BTS volvió a romper un nuevo Récord Guinness, por un espectacular concierto en vivo que tuvieron. Durante una transmisión para presentar su show Bang Bang Con: The Live, lograron acumular la mayor cantidad de espectadores, quienes disfrutaron de su música.

De igual forma la boy band de K-Pop también se han colocado en los charts de Billboard; el tema “Stay Gold” que se desprende del disco “Map of the Soul 7: The Journey, logró colocarse en la posición número uno de ventas mundiales, pues los chicos han tenido el apoyo del ARMY en estos años de su carrera musical.

BTS la boy band más famosa de K-Pop

Además de los logros que han obtenido en su carrera, los chicos también han mostrado su lado humanitario, y es por ello que participaron para un proyecto con Unicef para luchar contra la violencia que sufren los niños. La agrupación BTS presentó el tema "Answer: Love Myself" como parte de la campaña.

Algunos de los integrantes de BTS también han presentado diversos temas en solitario, logrando cautivar al ARMY, incluso Jin dominó las listas de iTunes con su sencillo en solitario "Moon".