BTS: Esto significa el collar que usó RM para las fotos teaser de Dynamite ¡WOW!

ARMY descubre lo que significa el collar de RM

El guapísimo idol RM de BTS causó furor en las redes sociales desde que se dio a conocer su nuevo cambio de look para las fotos teaser, como parte de la promoción de su próximo sencillo Dynamite que será lanzado el próximo 21 de agosto.

Por lo que las chicas han compartido en Twitter su nuevo estilo, ya que el líder de la boy band surcoreana regresó a aquel color azul que alguna vez usó durante algún tiempo y que ahora en este 2020 ha impactado al ARMY con el tono de su pelo.

RM dejó fascinadas a sus seguidoras con el color de su cabello, por lo que las chicas se dieron a la tarea de saber más de aquellas fotografías, y descubrieron lo que realmente significa el collar que usó su idol favorito para las fotos teaser.

Esto significa el collar de RM

En una cuenta de Twitter dedicada a los miembros de BTS, por fin se pudo saber más del accesorio que usó el líder de la banda de K-Pop, pues recordamos que en las fotos teaser, RM aparece con una ropa totalmente en color blanco para resaltar el tono de su cabello, pero lo que también llamó la atención fue su collar.

DATO | #BTS



El nombre de este lindo collar que #RM usó en sus fotos teaser es "collar de amor y paz". ✿ ����



Los estilos de los chicos para la fotos. Son a base de sus propios gustos, y sin duda, este collar representa a Namjoon. ��#1stDynamiteTeaser #BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/SjLC87eQTQ — ����Bangtan Venezuela⁷ (@BangtanVzla) August 10, 2020

ARMY dio a conocer que es un "collar de amor y paz" que usó el rapero para aparecer en las fotografías, pues cada miembro de la boy band surcoreana se caracteriza por su personalidad, por lo que las chicas quedaron fascinadas con su estilo.

Canción de BTS llega el 21 de agosto

No cabe duda que ARMY está muy impaciente por escuchar la nueva canción Dynamite de la agrupación BTS, pues han esperado con ansias su próximo tema, aunque no hay que negar que los chicos lucen muy atractivos y guapos con sus cambios de looks.

El líder de BTS sabe cómo enloquecer a las chicas, y ahora con su cambio de look ha enamorado al ARMY, pues luce un estilo muy atractivo, además los accesorios que usa le han quedado perfectos a su personalidad, ¿Te gustó el collar que usó RM?