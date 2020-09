BTS: Esto es todo lo que sabemos sobre su próximo álbum, "BE"

BTS está de vuelta. El grupo de K-pop anunció sus planes de lanzar un nuevo álbum titulado “BE” (Deluxe Edition). El álbum llegará a los servicios de streaming el 20 de noviembre y será el segundo lanzamiento del grupo del año después de “Map of the Soul: 7” en febrero. Si bien los detalles sobre el nuevo álbum son escasos, la banda ha brindado a los fanáticos algunas pistas sobre su nueva dirección musical. BTS emitió un comunicado de prensa con la revelación del álbum. Afirmaron que BE (Deluxe Edition) será su lanzamiento con mayor diversidad sonora hasta la fecha, sin dejar de mantener el sonido BTS que los fanáticos han llegado a conocer y amar. También detallaron las formas en que BE promoverá el éxito internacional de Map of the Soul: 7. BTS diversifica su música "[BE] reflejará las emociones y las cavilaciones más profundas de BTS mientras trabaja en el álbum", decía el comunicado. “Este nuevo proyecto ofrece una experiencia de espectro musical aún más rica, así como la música más 'BTS-ish' hasta el momento. Para este álbum, dio un paso más y se involucró no solo en el proceso de creación musical, sino también en la producción general: concepto, composición, diseño, etc. ” BTS está preparado para dar un salto artístico después de lograr un gran éxito en agosto. Se convirtieron en el primer grupo surcoreano en la historia de Estados Unidos en encabezar el Billboard Hot 100 cuando lanzaron el sencillo en inglés "Dynamite". La canción obtuvo elogios de los fanáticos y críticos y logró 265,000 descargas en su primera semana, que fue la mayor cantidad desde "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift en 2017. Dynamite ”también estableció récords para el video de YouTube más visto en veinticuatro horas, el video musical más visto en veinticuatro horas y el video musical más visto en veinticuatro horas por un grupo de K-pop. Fue un éxito descarado, y es seguro asumir que BTS continuará utilizando la combinación ganadora de la canción de funk, soul y disco. Posibles colaboraciones para BE BTS aún tiene que anunciar características, pero dado su historial de colaboradores, esperamos que algunos grandes nombres adornen la lista de canciones BE (Deluxe Edition). Billie Eilish ha expresado su fandom de BTS en varias ocasiones y la cantante se tomó fotos con el grupo en el brunch de Variety Hitmakers en diciembre. Luego, BTS retuiteó una foto de ellos junto con la leyenda "ahora aquí hay una colaboración que podríamos respaldar". Lil Nas X es otra posible participación en BE (Deluxe Edition). El rapero lanzó un remix de "Old Town Road" titulado "Seoul Town Road" con un verso del miembro de BTS RM, por lo que ya existe una relación establecida. Durante el brunch de los creadores de éxitos antes mencionado, RM reveló que ha estado trabajando con Lil Nas X en el estudio. La entrevista en video finalmente fue eliminada de Twitter, lo que alimentó la creencia de que la colaboración de Lil Nas X es algo muy real. BTS afirmó que COVID-19 tuvo un efecto en el tema del álbum y reafirmó su estrecha conexión con los fans. “Sentimos que tenemos que mantenernos unidos más que nunca y hacer lo que mejor sabemos hacer: música e interpretación”, afirmaron. “Creemos que el barco se dirige ahora hacia el punto donde podemos encontrarnos con el ARMY” BTS está de vuelta. El grupo de K-pop anunció sus planes de lanzar un nuevo álbum titulado “BE” (Deluxe Edition). El álbum llegará a los servicios de streaming el 20 de noviembre y será el segundo lanzamiento del grupo del año después de “Map of the Soul: 7” en febrero. Si bien los detalles sobre el nuevo álbum son escasos, la banda ha brindado a los fanáticos algunas pistas sobre su nueva dirección musical. BTS emitió un comunicado de prensa con la revelación del álbum. Afirmaron que BE (Deluxe Edition) será su lanzamiento con mayor diversidad sonora hasta la fecha, sin dejar de mantener el sonido BTS que los fanáticos han llegado a conocer y amar. También detallaron las formas en que BE promoverá el éxito internacional de Map of the Soul: 7. BTS diversifica su música "[BE] reflejará las emociones y las cavilaciones más profundas de BTS mientras trabaja en el álbum", decía el comunicado. “Este nuevo proyecto ofrece una experiencia de espectro musical aún más rica, así como la música más 'BTS-ish' hasta el momento. Para este álbum, dio un paso más y se involucró no solo en el proceso de creación musical, sino también en la producción general: concepto, composición, diseño, etc. ” BTS está preparado para dar un salto artístico después de lograr un gran éxito en agosto. Se convirtieron en el primer grupo surcoreano en la historia de Estados Unidos en encabezar el Billboard Hot 100 cuando lanzaron el sencillo en inglés "Dynamite". La canción obtuvo elogios de los fanáticos y críticos y logró 265,000 descargas en su primera semana, que fue la mayor cantidad desde "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift en 2017. Dynamite ”también estableció récords para el video de YouTube más visto en veinticuatro horas, el video musical más visto en veinticuatro horas y el video musical más visto en veinticuatro horas por un grupo de K-pop. Fue un éxito descarado, y es seguro asumir que BTS continuará utilizando la combinación ganadora de la canción de funk, soul y disco. Posibles colaboraciones para BE BTS aún tiene que anunciar características, pero dado su historial de colaboradores, esperamos que algunos grandes nombres adornen la lista de canciones BE (Deluxe Edition). Billie Eilish ha expresado su fandom de BTS en varias ocasiones y la cantante se tomó fotos con el grupo en el brunch de Variety Hitmakers en diciembre. Luego, BTS retuiteó una foto de ellos junto con la leyenda "ahora aquí hay una colaboración que podríamos respaldar". Lil Nas X es otra posible participación en BE (Deluxe Edition). El rapero lanzó un remix de "Old Town Road" titulado "Seoul Town Road" con un verso del miembro de BTS RM, por lo que ya existe una relación establecida. Durante el brunch de los creadores de éxitos antes mencionado, RM reveló que ha estado trabajando con Lil Nas X en el estudio. La entrevista en video finalmente fue eliminada de Twitter, lo que alimentó la creencia de que la colaboración de Lil Nas X es algo muy real. BTS afirmó que COVID-19 tuvo un efecto en el tema del álbum y reafirmó su estrecha conexión con los fans. “Sentimos que tenemos que mantenernos unidos más que nunca y hacer lo que mejor sabemos hacer: música e interpretación”, afirmaron. “Creemos que el barco se dirige ahora hacia el punto donde podemos encontrarnos con el ARMY” BTS está de vuelta. El grupo de K-pop anunció sus planes de lanzar un nuevo álbum titulado “BE” (Deluxe Edition). El álbum llegará a los servicios de streaming el 20 de noviembre y será el segundo lanzamiento del grupo del año después de “Map of the Soul: 7” en febrero. Si bien los detalles sobre el nuevo álbum son escasos, la banda ha brindado a los fanáticos algunas pistas sobre su nueva dirección musical. BTS emitió un comunicado de prensa con la revelación del álbum. Afirmaron que BE (Deluxe Edition) será su lanzamiento con mayor diversidad sonora hasta la fecha, sin dejar de mantener el sonido BTS que los fanáticos han llegado a conocer y amar. También detallaron las formas en que BE promoverá el éxito internacional de Map of the Soul: 7. BTS diversifica su música "[BE] reflejará las emociones y las cavilaciones más profundas de BTS mientras trabaja en el álbum", decía el comunicado. “Este nuevo proyecto ofrece una experiencia de espectro musical aún más rica, así como la música más 'BTS-ish' hasta el momento. Para este álbum, dio un paso más y se involucró no solo en el proceso de creación musical, sino también en la producción general: concepto, composición, diseño, etc. ” BTS está preparado para dar un salto artístico después de lograr un gran éxito en agosto. Se convirtieron en el primer grupo surcoreano en la historia de Estados Unidos en encabezar el Billboard Hot 100 cuando lanzaron el sencillo en inglés "Dynamite". La canción obtuvo elogios de los fanáticos y críticos y logró 265,000 descargas en su primera semana, que fue la mayor cantidad desde "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift en 2017. Dynamite ”también estableció récords para el video de YouTube más visto en veinticuatro horas, el video musical más visto en veinticuatro horas y el video musical más visto en veinticuatro horas por un grupo de K-pop. Fue un éxito descarado, y es seguro asumir que BTS continuará utilizando la combinación ganadora de la canción de funk, soul y disco. Posibles colaboraciones para BE BTS aún tiene que anunciar características, pero dado su historial de colaboradores, esperamos que algunos grandes nombres adornen la lista de canciones BE (Deluxe Edition). Billie Eilish ha expresado su fandom de BTS en varias ocasiones y la cantante se tomó fotos con el grupo en el brunch de Variety Hitmakers en diciembre. Luego, BTS retuiteó una foto de ellos junto con la leyenda "ahora aquí hay una colaboración que podríamos respaldar". Lil Nas X es otra posible participación en BE (Deluxe Edition). El rapero lanzó un remix de "Old Town Road" titulado "Seoul Town Road" con un verso del miembro de BTS RM, por lo que ya existe una relación establecida. Durante el brunch de los creadores de éxitos antes mencionado, RM reveló que ha estado trabajando con Lil Nas X en el estudio. La entrevista en video finalmente fue eliminada de Twitter, lo que alimentó la creencia de que la colaboración de Lil Nas X es algo muy real. BTS afirmó que COVID-19 tuvo un efecto en el tema del álbum y reafirmó su estrecha conexión con los fans. “Sentimos que tenemos que mantenernos unidos más que nunca y hacer lo que mejor sabemos hacer: música e interpretación”, afirmaron. “Creemos que el barco se dirige ahora hacia el punto donde podemos encontrarnos con el ARMY”