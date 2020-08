BTS: Esto es lo que piensa Suga de su nueva canción, Dynamite

La sensación global BTS sorprendió a sus fans el viernes al lanzar un sencillo digital "Dynamite" antes del lanzamiento programado de su álbum a finales de este año y el ARMY se mantiene en la espera de saber la opinión de Suga sobre esta nueva canción que ha dado la vuelta al mundo en tan poco tiempo.

La pista está grabada sin precedentes en inglés, algo que nunca habían probado antes, desde su debut hace siete años. Durante la exhibición del nuevo éxito del grupo de K-Pop, el líder RM explicó que, de hecho, era un nuevo desafío para ellos.

"Nunca lanzamos una canción antes del lanzamiento oficial del álbum o en inglés, y francamente, tampoco era nuestro plan", dijo.

"Pero mientras grabamos para nuestro próximo álbum, pensamos que la energía de esta pista era muy divertida y apropiada, y considerando la situación actual en todo el mundo, queríamos disfrutarla lo más rápido posible con la mayor cantidad de gente posible".

Suga asegura que la nueva canción de BTS, Dynamite, es alegre.

Como otra novedad, la canción fue lanzada a la 1 p.m. KST en lugar de las habituales 6 p.m. Teniendo en cuenta la naturaleza de la canción, parece un plan estratégico para maximizar su desempeño en las listas musicales en el extranjero, situación que logró con gran facilidad debido al ARMY.

La banda ha estado ocupada recientemente con su reality show "In the SOOP" que llegará a la transmisión a principios de esta semana. También miran hacia el lanzamiento de “Break the Silence: The Movie” y su álbum, que se lanzará este año como estaba planeado, dijo el miembro Jimin en la presentación.

Esto es lo que piensa Suga de Dynamite

Min Yoon-gi, mejor conocido por sus nombres artísticos Suga y Agust D, el rapero, compositor, productor, modelo y bailarín surcoreano de BTS, ha dicho que la nueva canción es alegre y con un mensaje de confianza y felicidad. Es como si después de caer al suelo estuvieras intentando levantarte de nuevo. Así es esta canción.