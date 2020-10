BTS: Estas son algunas de las cosas que le dan felicidad a Jimin/Foto: Koreaboo

La estrella de BTS, Jimin, ha revelado las cosas que necesita para tener una vida feliz y durante una divertida entrevista, dejó con la boca abierta al fandom ARMY.

BTS continúa con la promoción de "Dynamite" y los preparativos para su regreso con "BE" el 20 de noviembre.

El grupo de K-pop de BigHit también ha realizado varios lanzamientos, incluido el DVD japonés de "Map of the soul 7: The Journey", donde llevaron a cabo varias actividades, incluida una sesión de preguntas y respuestas entre Jimin y Jungkook.

En uno de los segmentos del DVD, el cantante fue entrevistado por su compañero, quien le realizó una serie de preguntas muy divertidas.

El idol de Bangtan compartió con ARMY algunos de sus gustos y las cosas que necesita en la vida para ser feliz. Era un juego de "¿Qué prefieres?" El cantante de “Serendipity” explicó por qué eligió cada cosa. Jimin necesitas pocas cosas en la vida que son sus favoritas.

Jimin revela sus cosas favoritas que le dan felicidad

La primera revelación es sobre su canción favorita en japonés, eligió “You eyes Tell” porque cree que es buena, continuando con la música, se identifica románticamente con “Boy with Luv”.

Durante la entrevista de Jimin y Jungkook, el ídolo también confesó que su estación favorita es el invierno, ya que cree que la nieve es hermosa, incluso prefiere las bebidas frías porque es sensible al calor.

Sobre su lugar favorito, eligió el mar, por lo que la playa sería una buena idea para ir de vacaciones.

En la comida, Jimin prefiere Jajangmyeo, los famosos fideos de frijoles negros y el kimchi. Cuando se trata de desafíos, si el idol tuviera que enfrentarse a algo difícil, prefiere no parpadear ni un minuto completo.

Respecto a sus actividades favoritas, Jimin admitió que últimamente es fanático de los videojuegos y prefiere pasar un día sin música que sin Internet.

Park Ji-min se ha vuelto fanático de los videojuegos y es una de las actividades que lo hacen feliz en el día a día. El idol de Bangtan Sonyeondan es un chico que disfruta de varias cosas simples de la vida/Foto: Pinterest

Estas fueron algunas cosas básicas que el ídolo necesita en la vida para ser feliz. Es posible que más de un ARMY ya conozca estos datos. ¿Te identificas con alguna de estas cosas favoritas de Jimin? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.