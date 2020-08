BTS: Esta es la CARRERA que estudio Suga ¡No lo vas a creer!

Min Yoon Gi, mejor conocido en el mundo del K-pop como Suga, es un famosa rapero, compositor y productor surcoreano, miembro del popular grupo de K-pop BTS (Bangtan Sonyeondan).

Suga se inició en el mundo de la música como rapero underground usando del nombre artístico de Gloss, por entonces formó parte del grupo D- Town (Daegu), pero en 2010, fue elegido para formar parte del proyecto BTS y en 2013 debutó junto a RM, V, Jin, Jimin, Jungkook y J-Hope, con el tema No More Dream.

Desde entonces ha colaborado en la composición y producción de la mayoría de las canciones del grupo, tales como, Tomorrow, Just One Day, Dope, Never Mind, Fire, Save Me,Blood Sweat & Tears, First Love y Seesaw, entre muchas otras.

Suga es el unico integrante que ha puesto mas atención a escribir canciones

En la secundaria, comenzó a trabajar mientras cursaba estudios en el Apgujeong High School. Según comentó, entonces su familia atravesaba varios problemas económicos, por lo que en algunas ocasiones no tenía para su trasporte o para comer. Su interés por la música nació cuando tenía trece, tras escuchar el tema de Epik High, Fly. Desde entonces la música se convirtió en su único sueño.

Ya en su juventud, Suga comienza a darse a conocer con el nombre de Gloss. Rápidamente gana reconocimiento y en poco tiempo se une al grupo D-Town. Para este produjo varias canciones; entre estas el tema,518-062, sobre la Masacre de Gwangju. Durante esos años como artista underground, Suga vendería algunas de sus letras a 10.000₩.

Interesado en llevar su música a otro nivel, en 2010 se presenta a las audiciones de Big Hit Entertainment, inmediatamente queda seleccionado como aprendiz de productor. Más tarde pasa a formar parte del proyecto BTS, por lo que debe mudarse a los dormitorios, conviviendo entonces con RM y J-Hope. Después de tres años de arduo trabajo, Suga debut con BTS en M! Countdown de Mnet.

Suga estudia la escuela online

¿Qué estudio Suga?

Por su parte, Suga ha sido uno de los integrantes que menos tiempo ha podido dedicarle a sus estudios. El intérprete coreano se encuentra cursando aún una carrera en línea en la Global Cyber University, al igual que Jungkook y V, quien ingresó apenas hace dos años. Sin embargo, no dejó clara la profesión, al igual que estos últimos idols y Jimin.