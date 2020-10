BTS: Esta desgarradora confesión de Jimin hizo llorar a ARMY

Junto con BTS, Jimin logró convertirse en un ídolo. No solo en Corea del Sur, sino que su popularidad también es mundial junto con los otros seis colegas de BTS. Sin embargo, resultó que no fue fácil para el cantante lograr el éxito que es hoy. Tuvo un viaje largo y lleno de lágrimas.

Hubo varios eventos que Jimin experimentó y ciertamente hicieron que los fanáticos de BTS conocidos como ARMY se entristecieran y lloraran. ¿por qué?

Jimin llevó unas dieta estricta

En el episodio Please Take Care of My Refrigerator, siguió una dieta estricta mientras trabajaba en la canción de BTS, Blood, Sweat and Tears. Jimin reveló que quería verse guapo y decidió hacer una dieta extrema.

“Mientras me miraba al espejo durante el entrenamiento de Blood, Sweat and Tears, quería ser guapo. Así que sigo una dieta en la que me limito a comer solo una vez al día durante 10 días ", dijo Jimin citado por Koreaboo.

Jimin sorprendió a ARMY

De hecho, Jimin ha logrado perder peso. Perdió mucho peso. Es solo que, experimentó los efectos secundarios de la dieta extrema que vivió, como desmayos durante la práctica de baile.

"Sin embargo, aprendí a no volver a hacer una dieta así", dijo.

Parece difícil de creer, Jimin casi no pudo debutar con BTS debido a sus habilidades de baile.

Jimin se especializó en danza contemporánea, que es muy diferente de los estilos de baile de los grupos de chicos ídolos. Así que a Jimin le costó un poco ser aprendiz.

De hecho, hay personas en Big Hit Entertainment que no quieren que Jimin debute con BTS.

"(No puedo decir su nombre) pero mucha gente que se opone a que me una a (BTS)", dijo Jimin citado por Koreaboo.

En 2017, Jimin compartió que a menudo pasa tiempo con sus amigos y se cuida cuando está relajado.

“Desde el año pasado, he salido con amigos más a menudo. Antes, solía pensar: 'Voy a vivir en un estudio de práctica. Descansaré en el estudio y dormiré en el estudio ", dijo el cantante.

También me habló de su pasado, realmente no tenía forma de aliviar su estrés. Así que poder conocer a muchas personas es su forma de ayudar a aliviar el estrés.

“Después de vivir así por un tiempo, de repente me di cuenta, '¿Qué más estoy haciendo además de actuar? Me di cuenta de que nunca había pensado en aliviar el estrés, pero finalmente encontré una manera de conocer gente para aliviar el estrés ", reveló Jimin.