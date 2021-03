BTS: Ellos los actores que interpretarán a los idols en la serie Youth.

El nuevo drama de la popular boy band BTS, tendrá como nombre “Youth”. Aunque aún no haya una fecha especifica del estreno, se sabe que saldrá en 2021. La producción se anunció en el 2019 cuando Big Hit Entertainment comentó que era uno de sus ambiciosos proyectos. Kim Soo Jin es el responsable de crear el guión sobre las experiencias del grupo.

A pesar de que la historia se base en una narrativa de ficción y no real, los protagonistas llevarán los mismos nombres de los integrantes. Hasta el momento, los siete actores protagónicos ya han sido confirmados por Chorokbaem Media y son Seo Ji Hoon, Noh Jong Hyun, Ahn Ji Ho, Seo Young Joo, Kim Yoon Woo, Jung Woo Jin y Jeong Jin Seo.

Seo Ji Hoon como Kim Seokjin

Kim Seokjin jugará el papel de un chico responsable e hijo modelo de un funcionario. Aunque sea considerado el chico perfecto, aún no ha podido experimentar sus propios deseos y sueños.

Seo Ji Hoon como Kim Seokjin

Será interpretado por Seo Ji Hoon, actor de 23 años quien debutó en el 2016 con una mínima participación en “Signal” para posteriormente ser parte del elenco de “School 2017”. Su más reciente interpretación fue en el drama “Men are Men”.

Noh Jong Hyun como Min Yoongi

Min Yoongi de personalidad reservada y distante se encuentra bajo el prejuicio de que él mató a su madre e incendio su casa. Sin embargo, este rumor que se debe a su personalidad se irá tras conocer a Jungkook. El piano será su aliado para curar la perdida de su madre.

Noh Jong Hyun como Min Yoongi

Noh Jong Hyum será el actor quien lo interprete. Con 27 años, ha participado en doramas como “Because this is my first life”, “Strangers from hell” y “Kkondae Intern”.

Ahn Ji Ho como Jung Hoseok

Un gran bailarín y su personalidad optimista es lo que caracterizará a Jung Hoseok. No obstante, esconde su niñez tras haber sido abandonado por sus padres en un parque de diversiones. El actor encargado de interpretarlo es Ahn Ji Ho. Con tan solo 16 años, ya ha participado en seis películas incluyendo “Along With The Gods”.

Ahn Ji Ho como Jung Hoseok

Seo Young Joo como Kim Namjoon

En la serie, Kim Nanjoon es un joven que aspira a tener una vida plena. Tras convertirse en un adulto a su corta edad, tiene una personalidad muy responsable y acude a varios trabajos de tiempo parcial.

Seo Young Joo como Kim Namjoon

Seo Young Joo de 22 años será el encargado de darle vida al personaje. El actor ha desempeñado roles infantiles desde el 2008 y también ha participado en teatro, televisión y cine. Este año participó en el drama “Nobody Knows” de SBS.

Kim Yoon Woo como Park Jimin

Jimin es un chico de apariencia agradable quien esconde un secreto y un trauma sobre sí mismo durante su infancia. El actor responsable de interpretarlo es Kim Yoon Woo, quien no ha tenido a una larga trayectoria y este sería uno de sus primeros grandes proyectos.

Jung Woo Jin como Kim Taehyung

Taehyung, un chico lastimado que tras convivir con un padre alcohólico, tiene la esperanza de que su madre regrese a casa. El actor que lo interpretará es Jung Woo Jin de 23 años, quien participó en “Sometoon 2020”, un drama basado en otro grupo del K-pop Oh my Girl.

Jeon Jin Seo como Jeon Jung Kook

Jeon Jin Seo como Jeon Jung Kook

Jungkook vive indiferente a la vida y la muerte puesto que no conoce la felicidad tras tener una familia inestable. Jeon Jun Seo, actor de 14 años interpretará a este personaje. Hasta ahora su rol más importante fue el de Lee Joon Youn en el drama “The World of the Married”.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.