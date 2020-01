BTS: El video musical ‘Idol’ rompe récord en Youtube, ¡Sorprendente!

Los chicos de BTS están con todo este 2020, y no solo gracias al lanzamiento de su nueva música, sino también por el apoyo de las y los ARMY, que han logrado que la música de la boy band llegue a cada rincón del planeta. El último logro que han conseguido hasta ahora ha sido obtener más de 600 millones de visualizaciones en un MV de Youtube.

Y es que la canción ”Idol” del grupo BTS se ha convertido en una de las más escuchadas, bailadas y descargadas de la agrupación surcoreana. Ha sido tanto el éxito de “Idol” que este día rompió un nuevo récord mundial en la plataforma de videos “Youtube”, puesto que el MV (video musical) originalmente lanzado el 24 de agosto del 2018, ha conseguido más de 600 millones de reproducciones, consiguiendo alcanzar una nueva meta en la plataforma.

Los millones de fans de BTS deben estar gritando y brincando de emoción por el nuevo logro que ha conseguido la banda gracias a los ARMY, quienes son los fieles acompañantes de V, Suga, J-Hope, Jin, Jungkook, Park-Ji-min y RM. El multicolor video de “Idol” también cuenta con una versión a dúo con la cantante y rapera estadounidense Nicki Minaj, pero ese video aún cuenta solamente con 90 millones de reproducciones en el canal de Big Hit Labels.

La canción “Idol” es muy importante para BTS y para los ARMY porque habla de lo mucho que significan los fans para la agrupación surcoreana; es una melodía alegre, que cuenta con una de las coreografías más buscadas del internet.

BTS consigue récords a solo horas de sus estrenos

Las y los ARMY saben que una de sus misiones más importantes es llevar a lo más alto a la agrupación BTS, por lo que no sólo la canción y video musical “Idol” consiguió un récord, también su reciente producción 'Interlude: Shadow' de su siguiente álbum “Map of the Soul: 7”, logró romper el récord de uno de los estrenos musicales en Youtube con más vistas a solo unas horas y minutos de su lanzamiento.