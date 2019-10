BTS: El trailer más TIERNO de todo el mundo ¡Super Cute!

El actual grupo BTS decidió lanzar un video promocional en donde nos presentan a cada uno de sus integrantes en su versión animada 3D o POP-UP, los chicos lucen tan tiernos que las fans no pueden esperar a conseguirlos mediante la tienda oficial de Big Hit.

Esta versión animada la podemos encontrar en su museo ubicada en Corea del Sur, en una escala mucho más grande para que los fans pueden tomarse fotos con sus chicos favoritos, si bien otras compañías han creado figuras de BTS, su propia marca demuestra que ellos captaron todo el potencial del grupo en su versión más tierna.

Incluso en el video podemos ver como mostraron los movimientos icónicos de los integrantes, un fan se tomó la molestia de hacer la edición necesaria para que puedas ver lo bien que Big Hit hizo su trabajo, aunque parecen estar muy ocupados con la gira del grupo, siempre encuentran la forma de seguir consintiendo a los fans “ARMY”.

House of BTS es el nombre del lugar dedicado a J-Hope, V, Jin, Ji-Min, RM, Suga y Jungkook, el cual está ubicado en el Gangnam, el centro tecnológico y más desarrollado de la ciudad de Seúl. En él los fans pueden disfrutar de toda una experiencia virtual, llena de videos exclusivos de BTS.

No pierdas la oportunidad de verlos en la última etapa de su gira mundial, aunque no puedas estar en el país que se presentarán, muchos de los cines transmitirán una versión editada del concierto justo unos días después del mismo.

Si aún así no encuentras un cine que proyectará el concierto, no te preocupes porque la plataforma oficial de streaming VLive transmitirá en vivo el espectáculo completo de BTS, asegurando que los podrás ver de cerca. El horario para verlo es el 26 de octubre a las 6:30 pm “hora surcoreana”, mientras que el horario en México será el día viernes 25 de octubre a las 4:30 am.

