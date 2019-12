BTS: El grupo de BTS rompe récord en los Melon Music Awards 2019

BTS siendo un grupo de K-Pop que desde sus comienzos en el 2013 no se tenía un futuro muy claro, debido a la gran competencia en la industria musical de Corea, hoy en día han hecho historia durante uno de los premios más reconocidos en el mundo del entretenimiento, así que el ARMY no ha parado de felicitarlos por su sorprendente trabajo.

Durante los Melon Musica Awards, el grupo BTS fue nominado para diferentes categorías, en donde resultó ganador en todas ellas, lo que nos demuestra que la dedicación de la boyband no tiene límites, incluso haciendo que 8 de los 24 premios ganados fuesen de lo más importantes en la noche, vaya que Big Hit Entertainment tiene a unos verdaderos campeones de la música.

PREMIOS QUE GANÓ BTS

Los galardones que recibió BTS fueron "Grabación del año" y "Mejor artista del año", ganando los 4 Daesang más importantes de la ceremonia, junto con el premio a "Mejor coreografía", en cuanto a su presencia en las redes sociales, ganaron el Kakao Hot Star , al igual que estar en el “Melon Top 10", un verdadero éxito para el grupo de K-Pop.

El ARMY no ha dejado de mandar sus felicitaciones con todo tipo de publicaciones en Twitter, en donde se demuestra el gran cariño que se tienen los chicos de BTS consigo mismos y su grupo de fanáticos, un logro más dentro de la gigante industria del K-Pop, haciendo dle más reciente álbum del grupo “Map of the Soul: PERSONA”, de los más exitosos del momento.

BTS consiguió 8 premios en total en los Melon Music Awards, incluyendo una presentación más que INCREÍBLE ��.



SERVICIO MILITAR DE BTS

Aunque se planeó evitar que los chicos de BTS hicieron su servicio militar, el gobierno decidió que no podía hacer la excepción, aun cuando las acciones del grupo han estado ayudando a mejorar la lucha por eliminar la violencia familiar y juvenil, los chicos se mostraron seguros y tranquilos, al igual que contentos de poder servir a su país a partir del 2020.

