BTS: El grupo de BTS rompe récord en los MAMA 2019 ¿Defienden su reinado?

BTS siendo un exitoso grupo de K-Pop por parte de la compañía Big Hit Entertainment, desde su debút en el 2013 no ha dejado de enamorar a sus fans, haciendo que este año 2019 sea uno lleno de celebración, pues acaban de defender un gran parte de sus premios del año pasado e incluso llevan un record que no han perdido por más de 3 años, sin duda este es uno de lo mejores momento que vivieron los chicos de la boyband.

Se trata de una cantidad de 4 Daesangs que obtuvieron en los Mnet Asian Music Awards, haciendo una poderosa suma de 37 Daesangs en total junto con los que obtuvieron en los Melon Music Awards, de tal forma que en las redes sociales se puede ver el gran apoyo que han recibido durante la noche del 4 de diciembre, hora en Corea del Sur, donde además participaron demás grupos del K-Pop.

BTS no fue el único en sorprender durante los MAMA, pues un grupo de la misma compañía a la que pertenece llamado TXT, se llevó el premio al nuevo mejor artista masculino, haciendo mención a la gran fuerza con la que Tomorrow X Together ha llegado desde su debút en el 4 de marzo del 2019, un nuevo compañero en el mundo del K-Pop se hace notar a lado de BTS.

BTS EN LOS MAMA 2019

Los chicos de BTS ganaron como mejor álbum del año siendo “Map of the Soul: Persona”, al igual que el premio de canción del año con “Boy With Lov”, de igual forma obtuvieron los premios de “Artista del año”, “Ícono mundial”y junto con otros reconocimientos como el mejor video musical, co,aboración, elección de los fans a nivel mundial, entre otros.

El ARMY no desperdició ni un segundo para seguir toda la transmisión de los MAMA 2019 en donde expresaban la gran alegría que sintieron para BTS, haciendo de este año el mejor de su trayectoria hasta el momento, solo queda esperar los que les espera para el 2020 antes de que inicien con su servicio militar, un gran repertorio musical es el que han creado hasta el momento.

