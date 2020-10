BTS: El día que una recomendación de Jungkook convirtió un libro en best seller

El libro que Jungkook recomendó, “I Decided To Live As Me”, en 2019 superó las ventas de 600.000 copias en Corea y 150.000 copias en Japón, prácticamente, a las horas de la recomendación del idol de BTS.

De acuerdo al artículo de K media, el libro de Kim Soo-hyun, "I Decided To Live As Me" es un éxito de ventas en Japón.

"Se ha analizado que una de las razones detrás de la popularidad es que se sabe que el libro fue leído por Jungkook de BTS y por eso llamó mucho la atención de sus fans".

¿De qué trata la recomendación de Jungkook?

Kim Soo Hyun abre el libro diciendo: "Cuando me convertí en adulto, me di cuenta de que el mundo es un lugar frío". Estaba lleno de irracionalidad, todos trazaban líneas excesivas entre sí, e incluso la llanura disfrutaba de la discriminación y el desprecio cuando se les daba la oportunidad. En una sociedad capitalista, todos nos estábamos convirtiendo estrictamente en los que daban y en los que recibían. Ese es el mundo en el que estamos luchando por vivir.

“I Decided To Live As Me” nos dice lo que necesitamos para vivir sinceramente como "yo". Te dice que no necesitas sentirte mal después de mirar el SRS de una persona rica, que no necesitas ponerte excusas y que no necesitas que todos te entiendan. No hay necesidad de trabajar duro solo porque está incómodo, y eso lo apoya al decirle que no se doblegue ante la "respuesta correcta" que el mundo da.

I Decided To Live As Me fue lanzado en septiembre 2019

También dice que no te dejes sacudir por las palabras de alguien y que ahora confundas algo con un problema que es solo tuyo. Nos dice lo que más necesitamos escuchar: vivir como uno mismo.

Este libro recomendado por Jungkook ofrece tiempo para reflexionar a las personas que ni siquiera tienen tiempo para pensar en quiénes son. Contiene lo que debes pensar y reflexionar para no vivir como otra persona, sino para vivir verdaderamente como tú mismo.

Es un libro necesario para los errantes, los adultos-niños que quieren encontrarse a sí mismos y para todos los que están cansados de trabajar y de ser adultos.

¿Has leído "I Decided To Live As Me"?, ¿Crees que Jungkook hizo una buena recomendación? Dinos que piensas del libro en los comentarios.