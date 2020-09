BTS: El día que J-Hope lloró por el desgarrador problema de una abuelita

A ARMY le encanta el hecho de que J-Hope y los demás chicos de BTS no temen mostrar sus verdaderos sentimientos. Los chicos están tan en sintonía con sus emociones, por lo que cuando están extremadamente felices, lo muestran saltando, riendo abiertamente y agradeciendo sus bendiciones.

Estos hombres increíbles lloran cuando sienten la necesidad de hacerlo; aquí no hay lugar para la masculinidad tóxica. Tomemos a J-Hope de BTS, por ejemplo. Jung Hoseok es un hombre emocional y está orgulloso de ello. Es hiperactivo cuando está lleno de alegría, y derrama lágrimas cuando está triste.

Aquí no hay conceptos de fingir o “reprimir tus emociones porque eres un verdadero hombre”. Cuando siente algo, realmente se nota en su rostro, y eso se puede notar durante uno de los programas pasados de BTS cuando "entregaron esperanza" a las abuelas necesitadas.

En ese programa una abuela compartió que durante el invierno, realmente no puede calentarse porque no tiene dinero y se puso a llorar. J-Hope no pudo evitar derramar sus lágrimas y sentir el dolor de la abuela también. Sin embargo, Hobi no se limitaría a sólo llorar.

El rapero y los otros chicos de BTS hicieron un esfuerzo para ayudarle a vivir en un entorno mucho mejor. Primero, Jin y Suga, junto con J-Hope, limpiaron toda su casa para prepararla para el papel tapiz aislante. Después aplicaron cuidadosamente el papel tapiz aislante para que pudiera ayudarla a mantenerse caliente.

Los miembros de BTS también fueron asistidos por personal que entregó suministros básicos a las abuelas de los alrededores. Después de que todo estuvo listo, Suga, Jin y el intérprete de “Chicken Noodle Soup” ayudaron a la adorable abuela a revisar su casa.

La linda abuelita no logró ocultar su emoción y mencionó que estaba realmente satisfecha con lo que BTS había hecho para ayudarla. Leer todo sobre este emotivo encuentro es suficiente para hacerte derramar algunas lágrimas, ¿no?

Quizás la razón por la que los miembros de BTS son cercanos entre sí es porque han estado juntos a pesar de múltiples dificultades. Después de todo, son momentos intensos como este los que te ayudan a formar un vínculo, ¿verdad?