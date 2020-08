BTS: El atrevido VIDEO de Jungkook presumiendo su abdomen que tienes que ver/Foto: Arti Gambar

Tenemos que reconocer que los chicos de BTS han sabido perfectamente cómo llegar a nuestros corazones, ya que no solo tienen múltiples talentos y una gran personalidad, sino que muchos de ellos tienen un físico con impacto real.

Y Jungkook se ha convertido en uno de los favoritos entre todo el ARMY, ya que no podemos negar que este ícono del K-Pop, además de ser uno de los más talentosos dentro del grupo, tiene cuerpo de infarto. Y si no nos cree, mire el siguiente video.

Recordemos que Jungkook se ha destacado dentro de BTS por varias razones, incluido ser el miembro más pequeño dentro de esta boy band de Corea del Sur, además de ser el más ágil entre sus compañeros.

El idol Jeon Jung-kook con sólo 22 años se ha convetido en uno de los BangTan Boys que conquista a millones por su tonifcado cuerpo que suele mostrar en el escenario/Foto: Pinterest

El video sexy de Jungkook de BTS

Sin embargo, una de las características más reconocidas de este integrante de BTS es su six pack, pues no hay persona en el mundo que no haya apreciado el tonificado abdomen de este gran ídolo del K-Pop.

Y ahora todos podemos apreciar el escultural cuerpo de Jungkook, específicamente su abdomen de acero, a través de una sexy recopilación de sus mejores videos en los que ha cautivado a todo ARMY.

se atrevieron a hacer una copilación de jungkook mostrando su cinturita Y MI ESTABILIDAD EMOCIONAL SE FUE CORRIENDO @BTS_twt pic.twitter.com/xveIbW1kyb — b a n a n a⁷; �� (@hobipiola) August 4, 2020

Aunque este video solo dura 16 segundos, podemos decir que fue lo suficientemente largo para apreciar el excelente físico de este miembro de BTS. Un video que ha logrado más de 52.000 visualizaciones en menos de seis horas.

Recordemos que Jungkook, además de tener uno de los cuerpos más increíbles, fue colocado recientemente en la cima de los ídolos de K-Pop más buscados en YouTube en todo el mundo. ¡Increíble!

Sin duda, el integrante del grupo surcoreano se ha ganado un lugar en el corazón de ARMY y de otras personas del público por su indudable atractivo físico. Si tuvieras que elegir entre su talento musical, su habilidad para bailar y su físico, ¿qué es lo que más te gusta de Jungkook?