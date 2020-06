BTS: El ARMY enfurece por las PREDICCIONES al Grammy 2021 ¡Inaceptable!

BTS: El ARMY enfurece por las PREDICCIONES al Grammy 2021 ¡No es justo!

Billboard compartió sus predicciones para las nominaciones a los Grammys 2021 y BTS no aparece incluido en la lista, por lo que el ARMY no se ha quedado quieto y ha expresado su decepción en las redes sociales.

Hay que destacar que ha sido un año brillante para BTS en el frente musical, pues con el lanzamiento de su nuevo álbum Map of the Soul: 7, los Bangtan Boys se han hecho añicos y han establecido nuevos récords.

El mundo ha informado al respecto y el ARMY no puede dejar de celebrar el logro de la banda. Sin embargo, en un nuevo informe de Billboard que predice las mejores apuestas de los contendientes para "Álbum del año", "Registro del año", "Canción del año" y "Mejor artista nuevo", BTS no ha logrado el corte, dejando al ARMY furioso.

BTS: El ARMY enfurece por las PREDICCIONES al Grammy 2021 ¡No es justo!

El análisis de detalles ha dividido a los cantantes y las actuaciones en categorías de listas de "Mejores apuestas", "Buena oportunidad" o "Al alcance de la mano", pero los Bangtan Boys no figuran en ninguna de las listas.

¿Pero quién aparece en la lista?

Bajo el álbum del año, Post Malone, The Weeknd, Fiona Apple y Harry Styles han sido catalogadas como las mejores apuestas. En cuanto al récord del año, The Weeknd, Post Malone, Billie Eilish y Maren Morris, están siendo considerados como los principales contendientes.

La canción del año tiene "Circles" de Post Malone, "todo lo que quería" de Billie Eilish, "The Bones" de Maren Morris y "Adore You" de Maren Morris. La ausencia de BTS en la lista no ha ido bien con el fandom.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Hermosuras! BTS publica fotos del FESTA 2020 y el ARMY muere de amor

BTS: El ARMY enfurece por las PREDICCIONES al Grammy 2021 ¡No es justo!

Es por esa omisión que muchos miembros de ARMY han compartido sus fuertes opiniones sobre el informe: A pesar de ser el álbum más vendido en todo el mundo (5M +), el debut más grande en los Estados Unidos SIN paquetes (422k) y muchos más discos, MOTS 7 no se menciona una vez en este artículo, señaló un fan enojado.