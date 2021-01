BTS: Dynamite se suma a la carrera récord de las estrellas del K-Pop

"Dynamite" de BTS regresa al No. 1 en la lista Billboard Global 200 y se mantiene en la cima de Billboard Global Excl. Encuesta de EE. UU.

La canción ha liderado ambas listas simultáneamente durante cuatro semanas en total, la doble dominación más larga de cualquier título. Gobierna el Global 200 por una cuarta semana récord y el Global Excl. Gráfico de EE. UU. Para un octavo fotograma que se extiende récord

Además, "Anyone" de Justin Bieber se lanza en el top 10 de ambas clasificaciones mundiales, mientras que Dua Lipa, CJ y YOASOBI agregan nuevos top 10 cada uno.

Las dos listas (la última de las cuales tiene fecha del 16 de enero) se estrenaron en septiembre y clasifican las canciones según la actividad de transmisión y ventas seleccionadas de más de 200 territorios de todo el mundo, según lo compilado por MRC Data.

El Billboard Global 200 incluye datos mundiales y el Billboard Global Excl. El gráfico de EE. UU. Comprende datos de territorios que excluyen a los EE. UU.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora transmisiones solo oficiales en niveles de suscripción y con publicidad de servicios de música de audio y video, así como ventas de descargas, las últimas de las cuales reflejan compras de minoristas de música digital de servicio completo de todo el país.

Dynamite de BTS logró récords en las listas de los Billboard

4ta semana récord en la cima de Global 200

"Dynamite" de BTS gobierna el Billboard Global 200 por cuarta semana a pesar de una caída del 3% a 55,6 millones de reproducciones y una caída del 15% a 18.000 vendidas en todo el mundo en la semana de seguimiento del 1 al 7 de enero.

La canción coincide con el reinado de "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey durante más tiempo desde que se estrenó la lista. ("Christmas" sale de la tabla esta semana directamente desde el No. 1; una semana antes, agregó su cuarto fotograma en la parte superior, y la clasificación con fecha del 9 de enero reflejó la semana de seguimiento del 25 al 31 de diciembre).

"Dákiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez se mantiene en el No. 2 en el Global 200, después de tres semanas en el No. 1, con 64.1 millones de streams, el mejor del mundo en el período de seguimiento.

El nuevo sencillo de Justin Bieber "Anyone" debuta en el número 3 en Global 200, con 45,4 millones de reproducciones y 33.000 vendidas, la mayor suma de ventas de la semana, a nivel mundial en la semana que finaliza el 7 de enero, luego de su lanzamiento el 1 de enero. Bieber logra su cuarto top 10 en la cuenta, la mayor cantidad entre todos los actos en la breve historia de la lista; pasa a BTS y Ariana Grande, cada uno con tres.

Completando el top cinco del Global 200, "Mood" de 24kGoldn, con Iann Dior, sube 5-4, después de alcanzar el No. 2, y "Blinding Lights" de The Weeknd se desliza al No. 5 desde su No. 4 mejor.

Además, dos canciones hacen sus primeras apariciones en el top 10 de Global 200: "Levitating" de Dua Lipa, con DaBaby (13-8; 33,3 millones de reproducciones, 11.000 vendidas) y "Whoopty" de CJ (18-10; 34 millones de reproducciones, 4.000 vendidos). Lipa y el recién llegado al hip-hop CJ obtienen su primer top 10 de Global 200, mientras que DaBaby registra el tercero.

Octava semana récord en la cima de Global Excl. NOS.

"Dynamite" de BTS permanece en el primer lugar en el Billboard Global Excl. Gráfico de EE. UU., Con 48,3 millones de transmisiones (un 3% menos) y 15.000 vendidas (un 7% menos) en territorios fuera de los EE. UU. En la semana de seguimiento del 1 al 7 de enero.

La canción reina por una octava semana total que se extiende récord, según se dijo a La Verdad Noticias.

"Dynamite" ahora ha liderado el Global 200 y Global Excl. Gráficos de EE. UU. Simultáneamente para cuatro fotogramas totales, la regla concurrente más larga de cualquier título. Supera a "Dákiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez, que ha encabezado ambas listas simultáneamente durante tres semanas.

"Dákiti" se mantiene en el número 2 del Global Excl. Gráfico de Estados Unidos, después de cinco semanas totales en el No. 1; "Blinding Lights" de The Weeknd empuja 4-3, alcanzando un nuevo máximo; "Mood" de 24kGoldn sube 6-4, luego de alcanzar el No. 2; y "Bichota" de Karol G se mantiene en su quinto mejor lugar.

En otras partes del Global Excl. Top 10 de EE. UU., "Anyone" de Justin Bieber debuta en el n. ° 6 (30 millones de reproducciones, 11.000 vendidas), junto con otras dos pistas nuevas en el top 10: "Yoru Ni Kakeru" de YOASOBI (29-9; 15,4 millones de reproducciones, 27.000 vendido) y "Levitating" de Dua Lipa (16-10; 23 millones de streams, 3,000 vendidos).

Bieber logra su cuarto top 10 en la lista, que extiende el récord, Lipa agrega el segundo y YOASOBI logra el primero, con la pista del dúo pop (que se traduce como "Racing Into the Night" en inglés) habiendo dominado la lista Japan Hot 100 de Billboard por seis semanas entre mayo y octubre de 2020.

