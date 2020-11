BTS: Después de su cirugía, Suga agradece a ARMY por su apoyo con tierno mensaje/Foto: Somag News

Como te relatamos en La Verdad Noticias, los fans de BTS se han estado preocupados desde que Big Hit Entertainment anunció la noticia de la cirugía de hombro de Suga.

El 6 de noviembre, la agencia reveló que Suga se tomará un descanso después de su cirugía. Big Hit aseguró a los fanáticos ARMY que la cirugía salió bien y que el idol está en camino de una rápida recuperación.

Después de escuchar la noticia, muchos fanáticos e internautas enviaron mensajes de apoyo al artista en varias comunidades en línea. Muchos fanáticos estaban preocupados porque la noticia fue entregada tan repentinamente antes de que el grupo de chicos comenzara la promoción de su nuevo álbum 'BE'.

Suga pide disculpas por generar preocupación en ARMY

Yoongi seguramente se conmovió con tantos cálidos mensajes de su enorme base de fans que decidió dejar unas tiernas palabras en Weverse después de que Big Hit Entertainment hizo un anuncio oficial.

El artista surcoreano escribió: "Hola. Soy Suga. Mucha gente estaba preocupada por mí después de que se hizo público el anuncio. Lo siento y gracias.”

“Realmente, afortunadamente, la cirugía salió bien. En este momento, hay dolor, pero mi corazón se siente extremadamente aliviado. Mi profesión es actuar en el escenario, así que hice lo mejor que pude para no someterme a una cirugía y resistí la rehabilitación y las inyecciones”, dijo.

Él continuó: “Sin embargo, me asusté porque mi condición empeoraba cada vez que subo al escenario y esto sucedía repetidamente. Fui a cuatro hospitales y tres de los cuatro me dijeron que sería mejor para mí operarme ya que mi condición era muy mala. Así que decidí hacerlo... (¡realmente lo pensé mucho ...!).”

“Me disculpo con mis compañeros ya que no puedo estar con ellos durante los horarios de promoción y también me disculpo con el ARMY. Estoy muy triste y decepcionado también… Nos separaremos brevemente para mi rápida recuperación, pero regresaré pronto. ¡No tardará mucho! Una vez más, lo siento”, declaró el integrante de BangTan.

Agust D hizo todo lo necesario para no tener que ingresar al quirófano. Sin embargo, el BangTan Boy tuvo que pasar por la cirugía, pero ahora está mejor/Foto: Allkpop

Muchos fans se emocionaron al poder sentir el corazón sincero de Suga a través de su mensaje. Realmente pensó en los fanáticos que deben estar preocupados y se disculpó varias veces por la preocupación. ¿Crees que para el próximo año Suga pueda volver al escenario?