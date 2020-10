BTS: Descubre lo que hace RM para enamorar al ARMY ¡WOW!

RM de BTS causa furor por una adorable reacción

La famosa agrupación de K-Pop BTS, ha logrado emocionar al ARMY con su gran talento, aunque algunas chicas han confesado que Namjoon es uno de sus idols favoritos, razón por la cual les fascina compartir las actividades que hace el rapero.

Y es que, en un video que compartió una cuenta de Twitter dedicada al líder de la agrupación surcoreana, se puede apreciar una de las características que enamora a las chicas. El miembro de la banda posee una personalidad encantadora.

RM de la agrupación surcoreana BTS, disfruta entretenerse en sus tiempos libres o acompañado de algunos de los idols, pero para sorpresa de sus admiradoras que disfrutan de los episodios de In The Soop, se pudo apreciar al líder de 26 años de edad haciendo algo que hipnotiza a las fans.

RM de BTS enamora al ARMY por un adorable video

Así conquista RM de BTS al ARMY

En aquel video que compartieron en las redes sociales, se puede apreciar al miembro de la boy band de K-Pop, pintando, pero lo que más dejó fascinadas a sus admiradoras es la hermosa sonrisa que posee el rapero surcoreano, pues a pesar de estar entretenido en su pintura, siempre sonríe.

No cabe duda que lo que más ha dejado enamoradas a las chicas es que el idol del grupo es tan perfecto con su sonrisa, pues así lo han mencionado en diversas ocasiones, siendo el líder del grupo ha robado los corazones del ARMY por su manera de ser en diversos episodios en In The Soop.

Te puede interesar: BTS: RM es captado contando en español ¿Vienen a Latinoamérica?

Los chicos de la agrupación BTS han estado muy agradecidos por el apoyo que el ARMY les ha brindado en estos años de su carrera musical, pero en especial las chicas han disfrutado compartir las ocurrencias que hace el líder RM, quien ha dejado muy enamoradas a sus admiradoras.

El es tan perfecto, que cada vez que lo veo sonreír, me dan ganas de llorar al saber que este hermoso príncipe es feliz���� 사랑해 김남준 #RM pic.twitter.com/p59jBEkhYf — Yoonah (@NomyPilay) September 30, 2020

¿Te fascina ver al rapero sonreír?