BTS: Descubre el "talón de Aquiles" de RM en In The Soop ¡Atención ARMY!

RM de BTS revela una habilidad que no posee

RM el líder del grupo surcoreano BTS, es uno de los chicos más encantadores y divertidos, aunque en ciertas ocasiones las actividades que realiza le salen bien, lo cierto es que para el idol ha sido todo un reto algunas cosas, pues así se dio a conocer en In The Soop.

En el reciente episodio del show, el miembro de la banda de K-Pop ha mostrado su faceta para realizar diferentes labores del hogar, pero hubo algo que se le complicó demasiado, a pesar de ser un chico muy inteligente, tuvo algunos problemas en la cocina.

Y es que, el idol RM del grupo surcoreano BTS, se ha caracterizado por ser uno de los idols responsables en la boy band, incluso es un genio al tener diversos conocimientos, pero ahora en In The Soop ha revelado una de las habilidades que no posee.

RM el líder del grupo de K-Pop BTS

RM de BTS muestra su “talón de Aquiles”

Los admiradores de la agrupación BTS, han estado muy entretenidos y pendientes de las situaciones que suceden con cada uno de los idols en In The Soop, pero algo que llamó toda su atención fue lo que le pasó al rapero RM, quien tuvo dificultades para cortar un melón.

El miembro de la banda de K-Pop, decidió recurrir a un tutorial mediante su celular para descubrir cómo se debe cortar la deliciosa fruta. El rapero por fin supo como hacerlo, pero luego surgió otro inconveniente ya que no podía cerrar el recipiente donde puso los trozos de la fruta.

No cabe duda que RM el líder de la banda BTS, es un chico que busca resolver los obstáculos que se pongan en su camino, pues así lo hizo saber en el episodio de In The Soop, demostrando que ha pesar de no tener la habilidad para corta un melón, pudo resolver el problema con un tutorial.

¿Disfrutas las ocurrencias que hace el rapero surcoreano?