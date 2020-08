BTS: Datos de Suga que deberías saber si eres un verdadero ARMY

Suga es conocido como uno de los miembros más atrevidos de BTS. Aún así, fiel a su nombre, Suga es súper dulce y, por supuesto, súper talentoso. Es rapero, bailarín y, a menudo, productor, mezclando canciones para el grupo y para su música como solista. Desde su mixtape hasta su segundo nombre artístico, aquí hay algunas cosas que quizás no sepas sobre este rapero.

Fecha de nacimiento de Suga de BTS

Nacido el 9 de marzo de 1993, Suga es uno de los raperos de BTS. La banda tiene tres raperos principales y Suga es uno de ellos. Su nombre real es Min Yoongi, este artista se unió a BTS cuando debutaron y ha sido un componente fuerte desde entonces, rapeando, bailando e incluso produciendo parte de la música del grupo.

Suga siempre ha disfrutado de una buena comida y una buena siesta

Signo zodiacal de Suga

El idol de BTS es Piscis, le encanta comer y dormir, y es muy dulce y cariñoso. Aunque no lo muestra a menudo, Suga puede hablar bastante bien inglés y japonés.

De todos los miembros de BTS, Suga es quizás el más "salvaje". ¡Su ingenio y su descaro definitivamente brillan durante las entrevistas y episodios de Run BTS! Eso no quiere decir que no sea dulce y cariñoso. Además de su trabajo con UNICEF y la “Love Myself Campaign”, Suga donó 88,000 dólares a la Fundación de Cáncer Pediátrico de Corea.

Suga, el “adivinador” de BTS

Aparte de sus comentarios ingeniosos, Min Yoongi también es conocido por su amor a la comida y a dormir. También es conocido por "predecir el futuro", en cierto sentido. Suga predijo que BTS actuaría en el Jamsil Stadium y sería nominado a los Billboard Music Awards. Ahora, el artista tiene la mira puesta en los Grammy.

El nombre real de Suga, el idol de BTS es Min Yoongi

“Personalmente, no me gusta ser un adulto. Ser adulto tiene un precio. Ahora te enfrentas a una realidad que te presiona para perseguir la estabilidad y la seguridad para que se conviertan en tu nuevo sueño. Es por eso que no me considero a mí mismo o más bien no quiero considerarme un adulto. Claro, mi edad se definirá como un adulto, pero quiero ser un adolescente-adulto que todavía persigue su sueño. Deseo que tú también puedas ser así. Mantente inocente, sé ingenuo. Pero aún así, sueña en grande. Sueña en grande hasta el punto de que esté más allá de tu capacidad y esfuérzate por lograrlo. Así que sueña en grande y no pierdas tu inocencia ", dijo Suga en una cita traducida por Amino Apps.

Suga también lanza música como solista

Fuera de BTS, Yoongi lanzó canciones bajo el nombre artístico "Agust D". Este nombre surgió porque las primeras cuatro letras son su nombre al revés. El "TD" representa su lugar de nacimiento, Daegu Town. Bajo este nuevo nombre, Suga lanzó un mixtape con ocho canciones. El video musical de la canción "Augst D" obtuvo más de 70 millones de visitas en YouTube, en su mayoría los fans elogiaron al idol por compartir su música también fuera de BTS.

Por supuesto, Suga todavía es miembro de BTS, apareciendo en canciones como "Idol", "DNA" y "Boy With Luv". Incluso tiene canciones en solitario disponibles para escuchar en los álbumes de BTS. Eso incluye "Trivia: Balancín" y "Primer amor". La música de BTS, incluido su álbum Map of the Soul: Persona, está disponible en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas de transmisión.