BTS: Datos de Suga que deberías conocer, su personalidad, vida amorosa y más

Los Bangtan Boys, conocidos popularmente como la banda de chicos de BTS, son un fenómeno de nuestro tiempo. Este grupo de Corea del Sur ha llamado la atención del mundo con su música y sus encantos juveniles. Entre los siete miembros del grupo, está Suga, originalmente llamado Min Yoon-gi, que es principalmente el rapero del grupo.

No es de extrañar que los fans quieran saber más sobre sus idols favoritos de BTS, así que aquí hay un pequeño regalo para los fanáticos de Suga.

Suga no tiene tiempo para el amor

Los miembros de BTS han sostenido que no tienen tiempo para tener citas. Suga le dijo a ELLE Girl Russia que trabaja todo el día desde la mañana hasta la noche, luego repite lo mismo todos los días. Esto deja a los miembros con poco o ningún tiempo para el romance.

Suga se ha caracterizado por ser una persona sencilla

Suga se niega a los tatuajes

El idol de BTS, Suga, nunca se ha hecho un tatuaje, pero opina que un tatuaje puede interpretarse de forma negativa. Él tenía planes para conseguir uno pequeño y discreto pero no quiere ser “mal visto” cuando haga obras de caridad.

Suga escribe desde el corazón

Su proceso de escritura ha evolucionado con el tiempo. Suga mencionó que ahora intenta escribir desde su corazón. Es así como sus letras pueden reflejar un lado más íntimo, oscuro y contemplativo y ha decir verdad es gracias a ello que sus canciones han alcanzado un increíble éxito.

Susga es sincero sobre la salud mental

Suga es un firme defensor de la salud mental. Él fue citado, “Creemos que las personas que tienen la plataforma para hablar sobre esas cosas realmente deberían hablar más, porque dicen que la depresión es algo en lo que vas al hospital y te diagnostican, pero no puedes saber realmente hasta que el doctor habla contigo".

Él es muy consciente de la influencia y el alcance que tiene, y hace todo lo posible para usarlo para acabar con los estigmas en torno a la salud mental, "Cuando las celebridades hablan de eso, si hablan de la depresión, por ejemplo, como si fuera un resfriado común, entonces se convierte cada vez en un tema más aceptado, aceptar que si se trata de un trastorno común”

Suga siempre ha sido bastante sincero y tiene grandes pasiones

Las pasiones de Suga

Entre sus diversos intereses se encuentran el baloncesto, el piano y la fotografía, muchos de los cuales son autodidactas. Era un gran jugador de baloncesto, practicaba y entrenaba hasta que un accidente le impidió asumir el deporte profesionalmente.

Pero su amor por el baloncesto era tan pronunciado que su nombre artístico Suga se deriva de su puesto en el baloncesto llamado escolta (shooting guard).

Suga tiene una personalidad INFP

De acuerdo con una lista de Soompi, el indicador de tipo Myers-Briggs (MBTI) indica que Suga es un perceptor-sensor-intuitivo-introvertido (INFP). Tiene sentido ya que Suga siempre es muy altruista y generoso.

Suga tiene una relación intermitente con la moda

Suga entiende que los miembros de BTS deben mantener un aura en el escenario, por lo que reconoce el papel de la moda en las presentaciones en vivo. Le dijo a Billboard: “La música ya no se trata solo de escuchar. Creo que las imágenes son muy importantes ". Entiende cómo la música se complementa con la moda y el arte, pero cuando no está actuando, le gusta que su vestuario sea sencillo.

Cuando no está de gira, se le puede encontrar relajándose con ropa cómoda, ropa de gran tamaño. Al mismo tiempo, tiene sus gustos extravagantes: ha expresado su habilidad para las pulseras, los anillos de rey y cosas por el estilo.

Suga no quería ser rapero

En sus propias palabras, Suga realmente quería convertirse en compositor, "No quería convertirme en rapero, quería convertirme en compositor. Por eso me uní a la agencia. Me engañaron en BTS”

Después de eso, Suga nunca podría haber imaginado o anticipado lo que implicaría registrarse en Big Hit Entertainment. A menudo bromea sobre cómo el fundador y co-director ejecutivo de la agencia, Bang Si-hyuk, lo engañó para que se uniera a BTS, "Me dijo que estaría en un grupo como 1TYM. Dijo que no tendría que bailar, solo bailar un poco. Dijo que todo lo que tenía que hacer era concentrarme en rapear".

Suga considerado el más franco de BTS

Suga es considerado el miembro más franco del grupo, de una manera positiva, por supuesto. Ha sido muy elocuente sobre las causas sociales que apoya y sus esfuerzos de caridad.

Como se mencionó anteriormente, también habló abiertamente sobre salud mental. Él conoce la influencia que ejerce sobre los fans de BTS y la está usando para hacer el bien siempre.