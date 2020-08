BTS: ¿Cuánto dinero gana cada miembro de la famosa banda de K-Pop?

BTS es una de las bandas de chicos más grandes del mundo en este momento. Están llenando estadios en giras, lanzando álbumes que encabezan las listas, construyendo un ejército de fanáticos leales (el ARMY) y rompiendo récords en el camino.

De hecho, todos sus últimos álbumes han encabezado la lista Billboard 200 y su último, Map of the Soul: 7, vendió 422 mil unidades en su primera semana. Entonces, con todo este éxito, sabes que BTS tiene que estar recaudando una tonelada de efectivo.

Conocidos por sus bailes, cantos y rapeos, los miembros del grupo ultra popular de K-pop han sacado provecho de sus talentos. Entonces, ¿cuánto valen los miembros de BTS? Esto es lo que necesita saber sobre el valor neto de este famoso grupo de K-Pop.

Aunque originalmente se suponía que BTS era un grupo de hip-hop, la banda ha lanzado música que se ajusta a varios géneros, desde K-pop hasta R&B, lo que puede ayudar a explicar su gran atractivo. El álbum debut de la banda, 2 Kool 4 Skool, fue lanzado en 2013. Su primer álbum de estudio, Dark & Wild, no se lanzó hasta 2014, pero toda la música que se publicó antes ayudó a los chicos a crear seguidores.

Ahora, más de seis años después de su debut, BTS definitivamente ha establecido su presencia global como uno de los grupos más populares del mundo. Han batido un montón de récords, incluido un montón de récords mundiales Guinness. Su sencillo "Boy With Luv" rompió tres récords solo. También se convirtieron en el primer acto asiático en obtener más de 5 mil millones de transmisiones en Spotify.

BTS lanzó Map of the Soul: 7 en febrero de 2020 y encabezó las listas. Se convirtió en su cuarto álbum número uno en la lista Billboard Top 200. A pesar de que suspendieron su gira mundial del 2020 por el coronavirus, el grupo de K-Pop sigue siendo uno de los favoritos del público.

La música (escribirla, producirla, interpretarla durante giras mundiales) definitivamente ha ayudado a los chicos a lograr un flujo de ingresos que hace que cada miembro sea mega rico. Pero BTS también se ha diversificado en otros proyectos que agregan valor.

En 2018, BTS lanzó un documental de 8 episodios en YouTube Premium. El documental se basó en imágenes detrás de escena de su gira Wings. También lanzaron una versión cinematográfica de su documental llamado Burn the Stage: The Movie en los cines a finales de 2018.Según Forbes, su fin de semana de apertura recaudó 2.4 millones de dólares.

El éxito de los chicos también proviene de otros proyectos, como sus reality shows y programas de variedades. Los programas en los que apareció BTS incluyen Rookie King: Bangtan, BTS Gayo y BTS: Bon Voyage, que contó con el grupo viajando por Europa durante 10 días. Su programa de televisión American Hustle Life siguió a los chicos a medida que aprendían más sobre la historia del hip-hop, de los raperos y mentores Coolio y Warren G.Como marca, BTS es muy valioso.

Son tan influyentes que, según se informa, aportan alrededor de 3.6 mil millones de dólares a la economía de Corea del Sur. La banda tiene el poder de vender los productos que respalda, por lo que no es de extrañar que innumerables marcas paguen a los miembros de BTS para que sean embajadores de la marca. BTS ha tenido una serie de asociaciones con marcas conocidas como Coca-Cola, Mattel y Hyundai (que tuvieron problemas para satisfacer la demanda del automóvil "Palisade" después del respaldo de BTS). Ahora, BTS también son embajadores de marca global de FILA.

Esto es lo que ganan los miembros de BTS

El talento de cada miembro contribuye al éxito general del grupo, por lo que cada uno también es rico individualmente.

Jin, quien tiene un patrimonio neto de 8 millones de dólares, gana dinero con sus créditos de producción y escritura en algunos de los álbumes de BTS, además de sus lanzamientos musicales y giras. También se aventuró en la industria alimentaria al abrir un restaurante de estilo japonés en Corea del Sur con su hermano.

Con 12 millones de dólares, J-Hope es el miembro del grupo con mayor patrimonio neto. Además del dinero que gana con BTS, su mixtape en solitario Hope World, encabezó las listas mundiales, lo que le hizo ganar mucho dinero en el camino.

El líder de la banda, RM, gana mucho dinero en efectivo por su talento para escribir canciones. Tiene créditos de escritura en más de 130 canciones. Sus proyectos en solitario también han incluido un sencillo para la banda sonora coreana de la película Fantastic Four. Su patrimonio neto cae alrededor de 8 millones de dólares.

Jimin, el bailarín formalmente entrenado de BTS, gana la mayor parte de su dinero con los proyectos de BTS, incluido su álbum, Map of the Soul: Persona. También hizo apariciones en televisión en programas como Hello Counselor, acumulando un patrimonio neto de alrededor de 8 millones de dólares.

Esto es lo que ganan los miembros de BTS en solitario con su exitosa música.

El miembro V también gana la mayor parte de su dinero con los lanzamientos musicales récord de BTS. V comparte los créditos de producción y escritura de algunas de las canciones de BTS. También se ha diversificado en la actuación, consiguiendo un papel secundario en el drama histórico Hwarang: The Poet Warrior Youth. Su patrimonio neto es de 8 millones de dólares.

Jungkook también comparte créditos de producción en parte de la música de BTS. Las canciones que ha ayudado a producir incluyen "Love is Not Over" y "Magic Shop". Al igual que otros miembros, Jungkook también ha aparecido en varios programas de televisión de Corea del Sur, como Flower Crew y Celebrity Bromance. Su patrimonio neto es de unos 8 millones de dólares.

Por último, pero no menos importante, Suga tiene un patrimonio neto de alrededor de 8 millones de dólares. Además de trabajar en la música de BTS, Suga también ha compuesto canciones para artistas como Suran y Lee So-ra. Sus créditos de escritura y producción se pueden encontrar en más de 70 canciones.

Business Insider informa que BTS también tiene grandes activos. Aunque todos viven juntos, algunos tienen sus propios apartamentos. Según los informes, Jin gastó 1,7 millones de dólares en efectivo en su apartamento. J-Hope gastó 1.6 millones de dólares, Jungkook supuestamente gastó 1.74 millones de dólares y Suga gastó 3 millones de dólares en sus propios apartamentos.

Ahora que conoces el patrimonio neto de cada miembro, solo puedes imaginar cuánto dinero aporta la banda en su conjunto. Sus innumerables proyectos los hacen tan ricos que te dejarán boquiabierto cuando escuches cuánto.

Según The Wealth Record, el patrimonio neto de BTS supera los 60 millones de dólares. Esa es una cuenta bancaria considerable.