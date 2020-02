BTS: ¿Cuándo y cómo ver el Carpool Karaoke de los idols con James Corden?

BTS estrenará su primera aparición en el Carpool Karaoke con James Corden, un especial del programa The Late Late Show, donde promocionaron su nuevo álbum “Map of the Soul: 7”, al igual que interpretar un performance en vivo de la canción Black Swan.

El especial fue anunciado por James Corden en sus redes sociales, siendo un programa pre grabado con BTS durante su estancia en los Estados Unidos, algo que el conductor de televisión señaló de ser sugerido por el ARMY.

¿Cómo puedo ver el Carpool de BTS?

Te presentamos los horarios para ver el Carpool Karaoke de BTS con James Corden:

25 DE FEBRERO

11:35pm - México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras

26 DE FEBRERO

12:35am - Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

1:35am - Cuba, Venezuela, Bolivia y República Dominicana

2:35am - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

6:35am - España

Uno de los canales más visitados en Twitch donde puedes ver la transmisión en vivo de BTS es Periscope de magicshopp2, siendo una oportunidad para que disfrutes de este especial al mismo tiempo que los Estados Unidos, recordando que el fandom de BTS es conocido por ser uno de los más grandes del mundo.

James Corden publicó el primer vistazo del Carpool Karaoke con BTS, a primer avista los idols presentan su reciente canción “ON” que se ha superado las 75 millones de reproducciones en Youtube, al ser el tema principal de “Map of the Soul: 7” es de esperar que el conductor de The Late Late Show haga una colaboración musical con la boyband.

El ARMY está emocionado tras las malas noticias sobre el coronavirus en Corea del Sur, algo que podría retrasar todas las actividades o tour mundial del grupo.

