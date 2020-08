BTS: ¿Cuáles son los mayores sueños de Suga?

Los idols de BTS incluido por su puesto Suga, revelaron algunos detalles de su próximo álbum en japonés "Map of the Soul 7 The Journey" y hablaros de sus más grandes sueños.

BTS estába promocionando el estreno mundial del material discográfico 'Map of the Soul: 7 The Journey', como parte de las actividades los idols realizaron una entrevista especial donde además de dar algunos detalles de su CD, compartieron sus mayores sueños.

¿Cuáles son los sueños de Suga?

Suga junto con sus compañeros de BTS hablaron sobre sus anhelos

Suga dijo que estos días había estado pensando mucho, pero no pudo encontrar una respuesta, no sabemos si es porque tiene muchos sueños o porque ahora mismo no tiene ninguno, pero aunque no sabe que lo estás buscando tiene un deseo, Suga de BTS comentó que ojalá el mundo fuera un lugar más agradable y pacífico.

Recordemos que Suga tiene una gran carrera profesional, pero el rapero de BTS saca a relucir su lado más crítico con Agust D, su alter ego que analiza el mundo, la sociedad y se encarga de plasmarlo en sus raps.

Los miembros de BTS aprovecharon la oportunidad para enviar saludos a sus seguidores y al público que esperaban el lanzamiento del material discográfico en japonés "Map of the Soul: 7 The Journey".

Recientemente los chicos de BTS conversaron con la revista Vogue en su edición de Japón, los idols revelaron el proceso creativo y musical del álbum 'Map of the Soul: 7 The Journey'.