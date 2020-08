BTS: ¿Cuáles son las canciones favoritas de Jungkook? ¡Aquí sus recomendaciones!

Jungkook es conocido como el Golden Maknae, pero también tiene un gusto musical de oro que tiene encantado al ARMY.

A lo largo de su tiempo con BTS, Jungkook ha compartido algunas de sus canciones favoritas tanto de la boyband como de otros artistas.

Jungkook sorprende al ARMY con sus canciones favoritas en Spotify

Aquí está nuestro vistazo a algunas de las canciones y recomendaciones favoritas de Jungkook, compartidas con los fans en Spotify y en las redes sociales.

Jungkook compartió sus colaboraciones favoritas con BTS

BTS, así como los miembros individuales de la boyband, hicieron varias colaboraciones desde su debut. Eso incluye sus canciones con Juice WRLD, Charli XCX y Zara Larsson grabadas para "BTS World Soundtrack".

Para una lista de reproducción de Spotify, Jungkook compartió varias de sus canciones favoritas del grupo de K-pop con otros artistas.

Uno de ellos fue la canción de Map of the Soul: Persona, "Boy With Luv", que tocaron en vivo con Halsey durante los Billboard Music Awards. “On" con Sia y “Make It Right" con Lauv también llegó a su lista de recomendaciones.

Los playlist en Spotify de Jungkook

Gracias a una lista de reproducción de Spotify creada hace unos años, los fanáticos aprendieron qué canciones Jungkook escuchó con más frecuencia.

Uno de los artistas en esa lista de reproducción fue el artista ganador del premio Grammy, Tori Kelly, que los idols del K-Pop tuvieron la oportunidad de conocer en el backstage de los Billboard Music Awards.

Algunas de las otras canciones incluidas en esa lista de reproducción incluyen los éxitos de Justin Bieber, "What Do You Mean" y "Purpose", así como la canción de John Legend, "All of Me".

"Never Not" de Lauv

Aunque BTS y el ARMY podrían estar físicamente separados debido a COVID-19, los miembros han estado compartiendo actualizaciones y se han mantenido conectados en las redes sociales.

Uno de ellos es, por supuesto, Jungkook, quien compartió una versión de "Never Not" de Lauv en Twitter durante mayo de 2020.

El vídeo mostraba al ídolo solo en una habitación, cantando junto con una pista. En cuestión de horas, el video obtuvo más de dos millones de me gusta de los fanáticos de Lauv y BTS.

Favoritas de Jungkook en "Map of the Soul: 7"

Durante 2020, BTS lanzó su muy esperado álbum, Map of the Soul: 7. Con él llegaron las listas de reproducción de Spotify seleccionadas por cada miembro. Para Jungkook, sus mejores selecciones de esta colección incluyen "On" y su canción en solitario, titulada "My Time".

Aparte de Map of the Soul: 7, Jungkook compartió algunas de sus otras canciones favoritas de BTS (que están disponibles para transmisión en Spotify). Eso incluye "Magic Shop", "Burning Up (Fire) y su canción en solitario de Love Yourself: Answer, “Euphoria".

¿Qué te parecen las canciones favoritas de Jungkook?, ¿Alguna está en tu propio playlist? Dinos en los comentarios.