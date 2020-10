BTS: ¿Cuáles son las canciones favoritas de Jimin? ¡Aquí sus recomendaciones!

Ya sea que esté publicando clips en las redes sociales o compartiendo una lista de reproducción en Spotify, los fanáticos pueden echar un vistazo a algunas de las recomendaciones musicales de Jimin.

A lo largo de su tiempo con el grupo de K-pop BTS, este ídolo compartió algunas de sus canciones favoritas creadas tanto por la banda de chicos como por otros artistas. Aquí está nuestro vistazo a algunas de las canciones favoritas de Park Jimin.

Jimin tiene un gusto musical muy amplio

Jimin a menudo comparte su amor por sus canciones en solitario

Por supuesto, cada miembro de BTS a menudo comparte su apoyo a sus canciones en solitario. Jimin no es una excepción, especialmente cuando se trata de canciones interpretadas en vivo, como "Serendipity".

Más recientemente, eso incluye su canción de Map of the Soul: 7, titulada "Filter". Su lista de reproducción de Spotify con sus éxitos favoritos de BTS incluía esta alegre canción en solitario, además de canciones de Love Yourself: Answer y The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever.

Jimin comparte su amor por sus canciones en solitario

“Veamos, de la lista de canciones del concierto reciente… me gusta 'Dionysus…'Creo que me gusta más 'Dionysus', 'IDOL' y 'Mikrokosmos'. Me encantan todas las canciones”, dijo Jimin durante una transmisión en vivo, según una traducción.

'Jealous' de Labrinth

Como ya hemos mencionado en otros artículos de La Verdad Noticias, Labrinth es conocido por trabajar en algunos proyectos aclamados por la crítica. La adaptación en vivo de Disney de El Rey León y la serie dramática Euphoria de HBO son dos de sus más grandes trabajos.

Jimin, sin embargo, compartió su amor por la canción "Jealous", con un tweet publicado en 2019. Rápidamente se convirtió en una de las canciones más buscadas de Melon y otras plataformas digitales.

'Bird' de Ha Sungwoon

Si cada miembro de BTS seleccionara una lista de reproducción para Spotify con sus canciones favoritas, Jimin seguramente incluiría éxitos creados por Zayn, Kehlani, Frank Ocean y Chris Brown.

La lista de reproducción “¿Joah? ¡Joah!" apareció durante 2017, por lo que incluyó éxitos de la época como “Shape of You” de Ed Sheeran. Sin embargo, con el tiempo, Jimin compartió otras canciones favoritas con los fans en las redes sociales.

Eso incluye "Bird" de Ha Sungwoon. Según Elite Daily, "Jimin es amigo del ex miembro de Wanna One, Sungwoon, así que cuando lanzó su sencillo debut en solitario, 'Bird', Jimin aprovechó la oportunidad para promocionar el nuevo video musical de su amigo".

Jimin compartió sus canciones favoritas de 'Map of the Soul: 7'

Gracias a la lista de reproducción actualizada de Spotify de Jimin, los fanáticos aprendieron cuáles de las canciones de Map of the Soul: 7 son sus favoritas. Eso incluye la versión original de "On", realizada en The Late Show Starring Jimmy Fallon, así como la versión con Sia.