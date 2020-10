BTS: ¿Cuáles son TODAS las películas favoritas de J-Hope? ¡Conócelas!

BTS son estrellas globales y como tales, tienen gran contacto con la industria del cine, música y muchas más artes, de las cuales son grandes seguidores.

J-Hope no se queda atrás, y al igual que sus compañeros en BTS, tiene grandes favoritos en el cine que los han inspirado en sus propias carreras artísticas.

Ahora, en La Verdad Noticias, hemos decidido explorar algunas de las películas favoritas de J-Hope para el ARMY que desea conocer más sobre su idol favorito en BTS.

“Taegukgi”

Esta película muestra la historia de dos hermanos que se aman profundamente y que se vieron obligados a luchar en la Guerra de Corea.

"The Southpaw"

Southpaw es una película de drama deportivo estadounidense de 2015 dirigida por Antoine Fuqua, escrita por Kurt Sutter y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker y Rachel McAdams.

La película sigue a un joven boxeador que se propone volver a encarrilar su vida después de perder a su esposa en un accidente y a su pequeña hija a los servicios de protección. La película fue lanzada el 24 de julio de 2015 por The Weinstein Company.

"If Only"

Si tuvieras un día más con la chica de tus sueños, ¿qué harías? Ese es el problema que enfrenta Ian, que pierde a la hermosa violinista Samantha en un accidente automovilístico, luego se despierta y descubre que tiene otra oportunidad.

Jennifer Love Hewitt interpreta a Sam Andrews. La historia de amor de la pareja, sin embargo, es tumultuosa y no hay escasez de tragedias incluso en medio del romance.

Aunque J-Hope no ha hablado mucho de sus nuevas películas favoritas, sabemos que cintas como “Taegukgi" e "If Only", han marcado al idol desde antes de su debut con BTS.

