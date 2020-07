BTS: ¿Cuál es su MAYOR motivación? Así lo revelaron al ARMY

BTS ha hecho una gran confesión que seguramente va a emocionar a muchos de los integrantes del ARMY, pues recientemente expusieron cuáles son sus motivaciones para hacer sus actividades musicales, como la composición de sus canciones.

Tal parece que como parte de sus actividades promocionales en Japón con el álbum ‘Map of the Soul: 7 The Journey’, los integrantes de BTS asistieron como invitados espaciales al programa ‘SONGS’, show de la cadena de radio y televisión NHK.

Los idols de Big Hit Entertainment en el programa musical cantaron los tracks promocionales de su reciente material discográfico como 'Black Swan' y 'Stay Gold', dos baladas que retratan la personalidad de los integrantes de BTS.

Por si fuera poco y para gusto del ARMY, en el programa SONGS, Jin, RM, Jimin, Jungkook, Suga, V y J-Hope compartieron una emotiva entrevista con los reconocidos conductores del espacio televisivo, en donde una de las preguntas que capturó la atención de los Bangtan Boys fue:

¿Qué están haciendo para mantener su motivación en estos días?

Es por eso que ante el cuestionamiento, Kim Taehyung de BTS, dijo que él se ha concentrado en practicar para escribir letras de canciones, el cantante de ‘Winter Bear’ agregó que tiene una sensación muy rara, ya que quiere presentarse en concierto para ARMY, pero ahora no se puede.

Es por eso que en ese sentido Tae prefiere crear canciones para plasmar sus sentimientos más profundos y compartirlos con todos sus fanáticos, mientras que Yoongi, comentó que él está trabajando en algunos proyectos y cuando tiene un tiempo libre, trata de hacer cosas nuevas para no aburrirse de una rutina.

Por último, Suga de BTS confesó que él cree que cuando tienes mucho tiempo, las canciones salen bien, solo es cuestión de escribir mucho y experimentar con los diferentes sentimientos que tienes dentro y que acumulas.