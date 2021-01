BTS: ¿Cuál es la canción más popular de 'Map of the Soul: 7'?

Inmediatamente después de su lanzamiento de 2019, 'Map of the Soul: Persona', BTS lanzó su álbum completo 'Map of the Soul: 7'. Con canciones en solitario de los miembros e incluso un remix con Sia, este álbum saltó al puesto número 1 en la lista Billboard 200.

En La Verdad Noticias hemos hecho un listado con algunas de las canciones más populares del álbum de febrero de 2020 de BTS. El orden de las canciones fue realizado según la cantidad de transmisiones en la plataforma de Spotify.

1. “Boy With Luv”

BTS: “Boy With Luv”

Técnicamente, esta canción no debutó con Map of the Soul: 7. Apareció en el primer álbum de la serie, Map of the Soul: Persona, e incluyó a la artista Halsey cantando junto a los siete miembros de BTS.

Con un ambiente alegre y colorido, rápidamente se convirtió en el favorito entre varios fanáticos de BTS. El grupo, a su vez, interpretó esta canción en los Billboard Music Awards, The Voice, Saturday Night Live y Good Morning America , entre otras apariciones históricas de la boy band.

Desde su estreno, “Boy With Luv” obtuvo más de 580 millones de reproducciones en Spotify, y también obtuvo millones de visitas para el video musical de YouTube.

2. "Black Swan"

Como una de las primeras canciones lanzadas del álbum de febrero de 2020, "Black Swan" mostró un nuevo lado de BTS, completo con movimientos de baile complejos y un enfoque en la experiencia de baile de Jimin.

Esta canción se convirtió en una de las más populares del álbum, obteniendo más de 200 millones de reproducciones.

3. “On”

BTS: “On”

BTS lanzó "On" como un video musical oficial y como una "Película Kinetic Manifesto: Come Prima". El grupo también interpretó "On" dentro de Grand Central Terminal en la ciudad de Nueva York, gracias a su aparición en The Late Show Starring Jimmy Fallon.

"Hemos reiniciado", dijo RM durante una entrevista con Jimmy Fallon. “Nuestro segundo single fue 'NO' ¿Sabes a qué me refiero? Es un reverso de 'NO' y 'On' representa, ya sabes, 'hazlo'”. Desde su estreno, “On” obtuvo más de 190 millones de reproducciones en Spotify.

4. “Make It Right”

Cuando BTS se presentó en el Rockin 'Eve de Año Nuevo de Dick Clark con Ryan Seacrest 2020, abrieron su lista de canciones con este tema. Cuando BTS colaboró con el artista Lauv, esta fue la canción que eligieron para remezclar.

“Make It Right” también fue una colaboración con Ed Sheeran, quien, según se informa, participó en el proceso de escritura. Como resultado, esta es una de las canciones más populares de Map of the Soul: Persona y Map of the Soul: 7 , con más de 150 millones de reproducciones.

El video musical "Life Goes On" está disponible en YouTube. La música de BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales.

