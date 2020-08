BTS: ¿Cuál es el tono de alarma de Jungkook? ¡Te sorprenderás mucho!

BTS apareció recientemente en transmisiones de televisión japonesas para promocionar su nuevo álbum "Map of the Soul: 7 The Journey". En la conversación reveló el tono de llamada que Jungkook usa como alarma en este momento.

Como se sabe, una de las canciones del álbum, "Your Eyes Tell" es la afirmación de Jungkook. Esta canción se usa como una adaptación de película romántica japonesa OST de la película coreana "Always", protagonizada por So Ji Sub y Han Hyo Joo.

V dijo que vería la película tan pronto como fuera estrenada. Los miembros sugieren configurar una alarma. Fue entonces cuando Jimin BTS aludió al tono de llamada de alarma de Jungkook.

¿Cuál es el tono de alarma de Jungkook?

Jimin intentó confirmar si Jungkook seguía usando el sonido de un bebé que lloraba como tono de alarma. El cantante nacido en 1997 confirmó y compartió información más detallada que el tono de llamada de la alarma era el llanto de un bebé en autoajuste.

¿Qué opinan los fans de Jungkook?

Los fanáticos están 100 por ciento seguros de que Jungkook usa el sonido de los llantos de los bebés que se están convirtiendo en una tendencia en Corea. Se burlaron del miembro más joven del BTS listo para convertirse en padre al acostumbrarlo a escuchar el sonido de bebés llorando.

"Se está preparando para convertirse en padre. Entonces, cuando escucha a sus hijos llorar, puede ir y cuidarlos", comentaron los fans.

"Imagínese que un día cuando se convirtió en padre, se despertó escuchando el sonido de un bebé llorando y tratando de encontrar su teléfono celular para apagar la alarma, y luego se dio cuenta de que era su bebé el que estaba llorando, jajaja", agregó otro fanático.

Algunos fanáticos, por otro lado, encuentran que esos tonos de alarma dan miedo. También quieren saber cómo reaccionaron otros miembros de BTS cuando escucharon por primera vez el tono de alarma.

"Estaría muy asustado por el sonido de la alarma de Jungkook", escribió el fanático. "¿Por qué usa tonos de llamada de miedo para las alarmas? Imagínense a las 5 de la mañana y de repente escuchas a un bebé llorando en un dormitorio lleno de hombres. Eso da mucho miedo", concluyó el otro.

¿Qué opinas del tono de alarma de Jungkook? Crees que es una gran idea o piensas que se le botó un tornillo?