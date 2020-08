BTS: ¿Cuál es el mayor sueño y anhelo de J-Hope?

Los idols de BTS, incluido J-Hoppe, confesaron a ARMY cuales son algunos de sus más grandes sueños, esto mientras platicaban algunos detalles de su álbum en japonés "Map of the Soul 7 The Journey".

J-Hoppe junto con los otros idols de BTS estaban promocionando el estreno mundial del material discográfico 'Map of the Soul: 7 The Journey', como parte de las actividades los idols realizaron una entrevista especial donde además de dar algunos detalles de su album, compartieron sus mayores sueños.

¿Cuál es el sueño de J-Hope de BTS?

Cabe indicar que J-Hope es uno de los idols favoritos de BTS, su carisma, talento y su sencillez ha enamorado a millones de fans.

Jung Ho-seok mejor conocido por su nombre artístico J-Hope, es un rapero, compositor y productor de discos de Corea del Sur. En 2013, J-Hope hizo su debut como miembro de BTS en Corea del Sur, dirigido por Big Hit Entertainment.

J-Hope, juntos con los demás idols de BTS compartieron cuáles son algunos de sus sueños.

J-Hope lanzó su primer mixtape como solista, Hope World, el 1 de marzo de 2018. El álbum tuvo una recepción positiva. Su debut en el número 63 como solista colocó al artista coreano en las listas más altas en el Billboard 200.

Actualmente el idol forma parte de BTS y la fama del grupo ha roto los límites de la popularidad a nivel mundial, por lo que los sueños de J-Hope no se centran en el dinero, o en la fama, sino en algo más sencillo pero de vital importancia para cualquier persona.

En la entrevista, tras mostrarse muy emocionado con el lanzamiento del álbum, J-Hope comentó que su mayor sueño en el futuro es poder estar siempre saludable, el idol de BTS cree que la salud es muy importante en la vida de cualquier persona.

Por lo que su mayor sueño es mantener una vida saludable para poder seguir disfrutando no solo de sus éxitos, sino también de sus amigos, familiares, de ARMY, y de la vida en general.

Dejando ver una vez más esa sencillez y carisma que lo caracteriza y que lo ha convertido en el idol de BTS favorito de muchas personas.