BTS: Cover de Jin obtiene nuevo logro en Soundcloud

No hay día en el que BTS no sea tema de conversación en las redes sociales, pues no se puede negar que la agrupación de origen surcoreano siempre está dando de que hablar, ya sea por los nuevos logros que consigan como banda dentro de la industria musical o los éxitos que sus siete integrantes obtienen en solitario.

En esta ocasión te vamos a hablar de un nuevo logro que ha obtenido Jin en estos últimos días dentro de la plataforma de Souncloud, pues como sabrás, este carismático integrante, conocido por ser el mayor de los chicos de BTS, posee un gran talento, mismo que ha logrado fascinar a millones de personas en todo el mundo.

Para prueba de ello tenemos los solos que Jin ha regalado al ARMY dentro de los álbumes de BTS, los cuales han sido muy aclamados por los fans, pues ellos aseguran que la voz del idol transmite tranquilidad; pero también debes de saber que el Worldwide Handsome ha realizado covers de otras canciones, como el de ‘I Love You (난 너를 사랑해)’.

Jin obtiene nuevo logro en Soundcloud

Dicho cover, cuya autor principal es el grupo 메이트 (Mate), fue publicado en la cuenta de los Bangtan Boys en Soundcloud hace ya 4 años y según información otorgada por la popular plataforma de música, el tema interpretado por Jin ha logrado superar los 10 millones de reproducciones.

El tema habla acerca de una pareja que lucha por defender su relación de cualquier adversidad, letras muy profundas que Jin supo realzar con su tono de voz, dándole a la canción una tonada romántica, la cual logra robar suspiros a quien la escucha.

Te recomendamos leer: Todo lo que tienes que saber sobre Jin de BTS

ARMY celebra a Jin por obtener nuevo logro en Soundcloud.

ARMY, al enterarse de este nuevo logro de Jin en Soundcloud, no ha dudado en recurrir a las redes sociales para felicitar al idol, pero sobretodo se sabe que han pedido ayuda al fandom para que este cover, el cual puedes escuchar dando click aquí, siga aumentando sus reproducciones dentro de la plataforma.

¿Te gustó este cover de Jin? ¿Crees que el idol le dio un toque especial a esta canción? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram