BTS: ¿Conoces a todas las novias, historias de amor y crush de Jin?

Jin de BTS es considerado uno de los ídolos más atractivo y populares en la industria del K-pop, nativo de la ciudad de Anyang Gwangcheon en Corea del Sur, ha ganado un gran lugar como uno de los intérpretes más importantes de su generación.

Aunque el cantante de "Awake" mantiene la privacidad de su vida familiar y personal, ha contado algunas anécdotas de pasado romántico, además de su tipo ideal de mujer y quién es su actriz favorita de Hollywood.

Kim Seok-jin nunca a confirmado los rumores de sus romances con idols femeninas del K-Pop

Aparentemente, Jin prefiere enfocarse en el K-pop y forjarse una carrera como estrella con una voz icónica, pero no se ha librado de algunos rumores que lo vinculan con algunas estrellas femeninas de la música coreana.

La mujer ideal de Jin

A Jin le gustaría una chica que entienda su carrera, que sea dulce, comprensiva y muy tierna.

El idol de BTS también ha revelado que espera que su novia ideal cocine muy bien y que sea una persona muy elegante e inteligente que solo tiene ojos para él.

Las novias y supuestos romances de Jin

Jin tuvo su primer amor cuando tenía 13 años, su novia era muy linda, pero el ídolo notó un comportamiento extraño en su novia por lo que el integrante de BTS le preguntó qué estaba pasando, tras lo cual la joven le confesó que le había sido infiel.

Tras su debut en el K-Pop, muchos rumores lo han relacionado con algunas estrellas femeninas del K-pop.

Irene de Red Velvet

Hay videos en línea donde puedes apreciar la supuesta relación entre Irene de RED VELVET y Jin, pero son solo rumores, y no hay evidencia concluyente de que los dos ídolos estén saliendo o tengan algo romántico.

Moonbyul de Mamamoo

En diferentes eventos, como premios o presentaciones especiales, los fanáticos han capturado momentos en los que Jin y Moonbyul tienen algún tipo de interacción entre ellos, por eso se dice que tienen algo especial. Nada de esto ha sido probado.

Dahyun de TWICE

Hace algún tiempo, Jin y Dahyun de TWICE compartieron la conducción de un evento, crecieron los rumores de citas entre los dos y algunos fanáticos dijeron que Jin describió al rapero del grupo JYP como "lindo". Aunque nada ha sido confirmado.

Nayeon de TWICE

Dahyun no es el único grupo idol JYP con el que se ha vinculado a Jin, Nayeon de TWICE es otra de las chicas TWICE que supuestamente tiene algunos momentos especiales con Jin, algunos eventos de fancams han capturado sus interacciones. Juzga por ti mismo.

El "celebrity crush" de Jin

Jin cree que la actriz Anne Hathaway es única, además es una de sus mejores modelos a seguir en la actuación, el cantante de BTS ha disfrutado el trabajo de la estrella estadounidense en varias películas.

Jin revela que Anne Hathaway es su "crush"

