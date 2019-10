BTS: Conoce sus NOMINACIONES en los AMA´s

Los chicos de BTS apenas han regresado de su período de 'descanso y relajación' y no solo han lanzado una colaboración con Lauv, sino que también han acumulado nominaciones que los destacan en los AMA´s 2019.

En esta nueva premiación a lo mejor de la música y artistas del momento, los muchachos se enfrentarán a Ariana Grande, Ed Sheeran, Elton John y Pink, pues están nominados a artista social favorito y dúo favorito o Grupo - Pop / Rock. V

Es por eso que el ARMY rápidamente se está movilizando para lograr posicionar a su banda favorita, ya que la competencia parece dura este año, pero hay que recordar que los cantantes de Make It Right han alcanzado un hito tras otro y muchos de ellos son gracias a ARMY.

Por otro lado los siete miembros de BTS, han logrado el récord mundial Guinness del tiempo más rápido para alcanzar un millón de seguidores de TikTok , porque, por supuesto, lo han hecho, ya que el grupo se unió al sitio de la red social a las 19:40 KST (hora estándar de Corea) el 25 de septiembre de 2019 y en solo tres horas y 31 minutos, habían alcanzado su millón de seguidores.

Pero eso no ha bastado, poco después alcanzaron 4.9 millones de seguidores y va en aumento día con día, y ahí no acaba todo, ya que firmaron el título de la canción de K-Pop más escuchada en Spotify a principios de este mes con el tema Boy With Luv, mismo que se había convertido en el video musical de grupo de chicos coreanos más rápido en alcanzar más de medio millón de visitas en YouTube el mes pasado.

Cabe destacar que el K-Pop se ha extendido como un reguero de pólvora por todo el mundo en los últimos años, pero con la ayuda de ARMY, la popular banda de chicos ha demostrado una y otra vez que es un gran problema.