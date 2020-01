BTS: Conoce su colaboración con Starbucks ¡Es espectacular!

BTS, es la agrupación de Big Hit Entertainment que arrancó el 2020 con muchas sorpresas entre ellos con diversos reconocimientos en el mundo de la música, pues hace algunos días, publicaron la primera melodía de su siguiente producción discográfica “Map of the soul: 7”.

Es por eso que la mejor banda de K-pop, que tiene posicionados éxitos como “Idol” y “DNA” es uno de los videos con más reproducciones en la plataforma de Youtube, sin contar las millones de reproducciones que obtienen las canciones de BTS cada día y hora en distintas partes del mundo.

BTS y Starbucks Korea

Pero ahora una nueva novedad está celebrando el ARMY, quien hace poco enloqueceió al ver a Taehyung como un ‘agente secreto’, ya que se ha dado a conocer que la empresa se unirá con BTS para lanzar nuevos menús y productos disponibles para la venta del 21 de enero al 6 de febrero, productos entre los que resaltan un menú de bebidas, cinco menús de alimentos y seis tipos de productos.

La empresa ha dado a conocer que dentro de las novedades que tienen estarán algunos menús nuevos incluyen Blooming Purple Vin Chaud, una bebida que recuerda a las estrellas que brillan en el cielo nocturno, así como Blueberry Star Macaron, Purple Berry Cheesecake y Purple Star Cupcake; además de que la nueva colección de productos incluirá una bolsa de compras con los logotipos de BTS y Starbucks.

Hay que destacar que durante el período de la campaña, "Make It Right" de BTS de su álbum "Map of the Soul: Persona" tocará en las tiendas Starbucks de todo el país, por eso en esta ocasión Starbucks compartió: "Estamos colaborando con BTS, que difunde una influencia positiva en toda la sociedad, y compartimos el mensaje 'Usted mismo es una estrella brillante' para nuestros jóvenes que son el futuro de Corea".

Cabe mencionar también que parte de las ganancias de la campaña se destinará a programas de desarrollo profesional y educativo para jóvenes desfavorecidos como parte del Proyecto de Independencia Juvenil de Oportunidades de The Beautiful Foundation.

