BTS: Conoce qué perfumes usan los Bangtan Boys ¡Huelen delicioso!

BTS es la boyband del momento, y además de su talento, los integrantes han conquistado a millones de sus fanáticas alrededor del mundo, pues son la sensación en todas partes.

Gracias a esto, no hay ninguna actividad que hagan los Bangtan Boys que no enloquezca a su ARMY, pues siempre están pendientes de todos sus movimientos, especialmente sus cambios de look.

Ahora se ha revelado algo que millones de fanáticas querían saber, y hablamos claro de las fragancias que usa cada integrante, por lo que el ARMY ya se encuentra buscando todos los perfumes de la lista.

El aroma de BTS

Además de su extravagante estilo, en el que predomina el tinte para el cabello, los chicos de BTS tienen un gran repertorio de accesorios con los que conquistan a su ARMY con cada aparición que tienen.

El perfume que usan es uno de los accesorios esenciales de cada integrante, y para tener más cercanía con su seguidoras han revelado cual es su perfume favorito, pues definen su personalidad.

JIN - Diptyque, Philosykos

BTS: Conoce qué perfumes usan los Bangtan Boys ¡Huelen delicioso!

Jin usa este perfume que tiene una fragancia a base de hojas de hijos, madera de cedro blanco y un leve toque a coco, teniendo un aroma fuerte y varonil, pero no te preocupes, este perfume también tiene una versión para mujer, así podrás oler igual que el talentoso artista.

JUNGKOOK - Bvlgari, Omnia Paraiba

BTS: Conoce qué perfumes usan los Bangtan Boys ¡Huelen delicioso!

Jungkook es un galán por excelencia, pues el perfume que usa está pensado específicamente para atraer la atención de las mujeres, y su aroma se basa en cítricos, con toques de gardenia, naranja y pasiflora.

JIMIN - Jo Malone, Orange blossom

BTS: Conoce qué perfumes usan los Bangtan Boys ¡Huelen delicioso!

Un perfume delicado pero elegante, que tiene mucho en común con el de sus compañeros pues se basa en aromas florales suaves, algo que va a la perfección con la personalidad de Jimin.

J-HOPE - Hermes, Terre D’Hermes

BTS: Conoce qué perfumes usan los Bangtan Boys ¡Huelen delicioso!

J-Hope tiene un gusto por los aromas más maduros, pues esta loción con una base principal de aromas de madera con cítricos y especias, teniendo un efecto bastante fuerte pero agradable.

SUGA - Paco Rabanne, Invictus

BTS: Conoce qué perfumes usan los Bangtan Boys ¡Huelen delicioso!

Un perfume fresco y muy masculino, que al percatarse del aroma refleja una imagen bastante masculina con toques de madera y ámbar, por lo que es perfecta para Yoongi.

Te puede interesar: BTS: La banda de K-Pop enamora al ARMY en el Jingle Ball 2019

RM

BTS: Conoce qué perfumes usan los Bangtan Boys ¡Huelen delicioso!

A diferencia de sus compañeros, RM no usa ningún tipo de perfume, pues en varias ocasiones ha expresado su desagrado por aromas muy fuertes, por lo que el prefiere conquistar al ARMY con su esencia natural.

TAEHYUNG - Aveeno Stress Relief

BTS: Conoce qué perfumes usan los Bangtan Boys ¡Huelen delicioso!

Casi como RM, V tampoco usa ningún perfume, pero esto no significa que no le guste tener un aroma predilecto, pues es fan de la crema Aveeno Stress Relief, que le deja un suave aroma a lavanda, manzanilla y ylang-ylang.

Únete a nosotros en Instagram