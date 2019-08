BTS: Conoce el NUEVO RÉCORD de la super banda de k-pop (VIDEO)

La noticia ha dado la vuelta al mundo y el ARMY celebra el gran logro que ha sido anunciado y que sigue posicionando a los chicos de BTS como una de las bandas favoritas del k-pop.

Hay que recordar que “Bring The Soul: The Movie” lanzada este año se ha convertido en la película de eventos, estrenada en el cine que más dinero ha recaudado en taquillas alrededor del mundo.

Fue el pasado 7 de agosto que el famoso documental de BTS se estrenó en 5 mil salas de cine, a lo largo de 122 países y hasta ahora ha logrado reunir 2 millones 550 mil entradas, sumando 24.3 millones de dólares recaudados, según los datos de la Revista Forbes.

UNA VEZ MÁS

Hay que destacar que con este logro, se suman tres veces que la banda integrada por Jung-kook, V, Ji-min, Suga, Jin, RM y J-Hope estrenan un filme documental encumbrándolos en la cima del éxito en taquillas. Si se recuerda su primer película “Burn The Stage: The Movie” (2018), estableció un récord que luego fue superado por su segunda cinta, “Love Yourself In Seoul” (2019), la cual generó 11.7 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

Este último documental titulado “Bring The Soul: Docu-Series” fue lanzado apenas el pasado 27 de agosto a través de la aplicación Weverse de Big Hit y como era de esperarse ya es uno de los más vistos por los miembros del ARMY de todos lados.

Cabe destacar que aunque el documental vendió una millonaria suma de dinero, los chicos de BTS, actualmente se encuentran de vacaciones indefinidas hasta el momento y se presume que tal vez marquen su regreso el próximo 11 de octubre, cuando ofrezcan y deleiten al ARMY por primera vez un concierto en Ruyadh, Arabia Saudita.

