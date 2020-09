BTS Conoce el ANIMAL favorito de Jin ¡Ni lo imaginabas!

BTS es la banda de k-pop del momento que ha estado cosechando grandes triunfos con su música alrededor del mundo, por lo mismo también ha estado dando algunas entrevistas a medios internacionales para promocionar ‘Dynamite’, un divertido single en inglés que fue creado para que ARMY se llenara de energía durante la pandemia.

Es por ello que en cada interacción que tienen Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, V y RM muestran su personalidad, química y carisma, es un don natural en lo idols de Big Hit Entertainment, es uno de los sellos que los caracteriza en sus actividades.

Jin de BTS

No hace mucho los Bangtan Boys en una entrevista confesaron con Most Requested Live, muchos detalles sobre su carrera, sus cambios de look y también revelaron cuales eran sus animales favoritos, de la cual te revelaremos la de Jin de BTS.

Fue así como en la sección Ask Anything Chat, el vocalista y bailarín de BTS confesó cual era su animal favorito, dejando a muchos de sus fans totalmente sorprendidos.

Resulta que Kim Seok Jin dijo que su animal favorito es el cocodrilo, un gran reptil que se caracteriza por su poderosa mandíbula, su piel escamosa, su increíble habilidad para nadar y habita zonas tropicales.

Jin como el mejor rostro de Asia

El certamen para encontrar a los rostros más bellos de Asia con los votos del público comunicó nuevos resultados preliminares el último 4 de septiembre. Entre los primeros lugares se encuentran dos famosos actores chinos y dos idols de K-pop.

En este conteo preliminar se ha dado a conocer que en tercer lugar se ubica el vocalista de BTS Kim Seokjin. El surcoreano apodado ’Worldwide handsome’ tiene mayor fuerza en la red social de fotos mientras que su área más débil son los votos en Weibo. La ventaja de Jin con los dos primeros finalistas es bastante amplia, pero ARMY podría repuntar en los próximos días.

¿Te esperabas cuál iba a ser el animal favorito de Jin de BTS?