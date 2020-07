BTS: Conoce al octavo miembro de la famosa banda ¡Es tan adorable!

BTS, la exitosa agrupación surcoreana conformada por Suga, Jimin, RM, Jungkook, V y J-Hope, sorprendieron al ARMY al revelar a un octavo integrante durante una edición más de BangtanTV en Youtube. En el clip es posible conocer más detalles acerca del detrás de cámara de las grabaciones del vídeo musical de ‘Boy With Luv’.

Dicho tema fue lanzado a principios de abril del año pasado y contó con la colaboración de la cantante Halsey. El vídeo musical fue publicado en Youtube y cuenta hasta el momento con más de 864 millones de reproducciones, pero lo que nadie sabía es que los chicos de BTS tuvieron un gran momento de convivencia con Gyeongsun, un integrante más de la banda.

Resulta que durante el rodaje del vídeo musical de ‘Boy With Luv’, tema perteneciente al disco ‘Map of the Soul: Persona’, los idols de BigHit Entertainment tuvieron de convivir con un adorable perro que se encontraba dentro del set, el cual hizo que tuvieran un momento muy divertido y lo mejor es que todo quedo registrado ante las cámaras.

Octavo integrante de BTS enamora al ARMY

ARMY ha quedado fascinado con la presencia de Gyeongsun dentro de la exitosa banda surcoreana, pues gracias a unos vídeos que ya circulan en todas las redes sociales pudimos ver los gratos momentos que pasaron los chicos, sobretodo Jin, quien corrió una gran distancia a su lado.

Jungkook tampoco pudo evitar sacar su lado más tierno ante las cámaras, pues fue evidente que se sintió muy emocionado al tener un adorable perro en el set de grabación ya que se tomo un breve espacio de tiempo para dar un paseo con el dentro de las instalaciones.

ARMY quedó enamorado del octavo integrante de BTS.

Estos clips han fascinado a todo el ARMY, quien a través de las redes sociales mencionaron lo tierno que lucen los chicos de BTS cuando se encuentran cerca de un animal, sobretodo en el caso de Gyeongsung, quien ha demostrado ser muy amistoso y juguetón.

Fotografías: Instagram