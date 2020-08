BTS: Confirman asombrosos conciertos con aforo limitado en Seúl ¡WOW!

BTS ofrecerán dos conciertos presenciales en Seúl

Los miembros de BTS se han convertido en una de las bandas surcoreanas de K-Pop más influyentes del momento, pues además de su gran talento vocal, son unos chicos tan adorables que derriten los corazones del ARMY, y es por ello que los artistas han dado a conocer sus nuevos proyectos.

Recordamos que el pasado mes de junio la boy band dio un concierto virtual, debido a la situación por la pandemia, ya que han surgido modificaciones en cuanto a los conciertos, pues han sido transmitidos por internet, por lo que ahora los chicos se preparan para sus conciertos.

La agencia Big Hit Entertainment que representa a BTS, dio a conocer las fechas de los dos conciertos presenciales que dará la banda surcoreana, y serán los días 10 y 11 de octubre. El espectacular evento será en Seúl con aforo limitado, por lo que los fanáticos esperan con ansias su presentación.

BTS tendrá dos conciertos en octubre

Los conciertos de los miembros de la boy band BTS llevarán por nombre "BTS MAP OF THE SOUL ON:E", la esperada presentación será emitida por internet, pues así lo dio a conocer la agencia Weverse. Esta noticia ha dejado enloquecidos al ARMY, pues dentro de pocos días se estrenará su nuevo sencillo Dynamite.

Así serán los conciertos de BTS en Seúl

Como parte de las medidas sanitarias para evitar la enfermedad del coronavirus, el número de butacas disponibles mantendrán la sana distancia y será limitado de cara, pues tendrán que cumplir con los reglamentos de las autoridades surcoreanas.

En el transcurso de los días darán a conocer cómo podrán conseguir la entrada de los conciertos, así como toda la información sobre el recinto donde se presentarán RM, V, J-Hope, Jimin, Suga, Jin y Jungkook, ¿Te gustan las canciones de la boy band surcoreana?