BTS: ¿Cómo sería la “chica de ensueño” de Suga?/Foto: Pinterest

BTS es notoriamente privado cuando se trata de romance. Ninguno de los siete miembros del grupo ha admitido tener novia, ya que prefieren centrarse en su carrera y su base de fans, ARMY.

Dicho esto, algunos de los miembros han discutido lo que buscan en una novia, ya sea personalidad o estilo individual.

Suga, nacida como Min Yoon-gi, es quizás el miembro más elocuente de BTS cuando se trata del tema de una "chica de ensueño".

Ha hablado sobre el tipo de características que le gustan en múltiples ocasiones e incluso ha especificado el tipo de intereses musicales que le gustaría que tuviera su futuro amante.

Las cosas que busca Suga en una pareja

Personalidad divertida

Suga le dijo a Somag News que su novia ideal tendría una actitud pacífica pero también tendría un gran sentido del humor. El cantante de BTS afirmó que no se ríe tanto como le gustaría, por lo que la noción de una pareja que pueda hacerlo reír de forma regular es muy atractiva para él.

Suga ha dicho antes que la personalidad es más importante para él que la apariencia. Durante una entrevista de 2014 con Oricon Style, admitió estar abierto a diferentes orientaciones y diferentes géneros siempre que hiciera una conexión legítima con la persona.

“Me concentro en la personalidad y la atmósfera”, dijo. "No tengo un tipo ideal y no se limita a una chica".

Suga también ha admitido ser el miembro de mal genio del grupo, por lo que quiere un compañero que pueda equilibrar eso con tranquilidad y amabilidad.

Intereses musicales

La música es el foco principal de la vida de Suga, por lo que tiene sentido que quiera una pareja que comparta sus gustos.

Dijo a los periodistas que quiere una novia que escuche hip-hop más que cualquier otro género, y especificó que le gusta la idea de que ella escuche hip-hop con auriculares grandes.

Suga admitió que su especificidad puede parecer extraña a algunos fanáticos, pero que es una señal visual que siempre llama su atención.

“Para mí no es ropa, pero la mía es un poco extraña”, explicó. “Un auricular Hi-Fi (High Fidelity). Algo así como cuando ves que la gente lleva consigo dispositivos electrónicos caros. Cuando veo a una chica con ese tipo de auriculares, me atrae".

El cantante de BTS quiere a alguien con quien pueda vincularse, y considera que el gusto musical es uno de los conectores más importantes. "Sería bueno si ella tuviera pasatiempos o preferencias similares a las mías", agregó.

“Sería genial si ella [tuviera] mucho interés en la música. Entonces, tendremos mucho más de qué hablar", dijo el idol.

Situación de larga distancia

Suga pasa la mayor parte de su tiempo grabando música o recorriendo el mundo. Si tuviera que empezar a salir con alguien, probablemente tendría que tomar la forma de una relación a larga distancia.

Durante una entrevista con KoreaBoo, la mayoría de los miembros de BTS acordaron que Suga sería quien intentaría un romance a larga distancia.

Suga estuvo de acuerdo con la evaluación de su grupo. En todo caso, el cantante dijo que la distancia puede incluso adaptarse mejor a su personalidad que la rutina diaria.

"Quizás me gustaría más la otra persona si estoy en una relación con una de otro lugar", admitió. “Por lo general, no soporto reunirme todos los días. Creo que es suficiente con reunirnos una vez al mes. Pero probablemente sea porque no he pensado en el amor, ya que el trabajo sigue siendo mi prioridad".

En verdad, Suga no ha tenido una relación desde que estaba en octavo grado. Estaba saliendo con una chica mientras perseguía el estrellato con Big Hit Entertainment, pero se separaron cuando fue aceptado como aprendiz de K-pop.

Conexión australiana

Suga ha dado una variedad de respuestas diferentes cuando se trata de características que llaman su atención. Les dijo a los fans que ama una "sonrisa genuina" y que su aroma favorito para las mujeres es la menta.

También admitió que le gustan las mujeres de Australia. Suga le dijo a SBS PopAsia que le encanta actuar en Land Down Under y que los fanáticos australianos son algunos de los más apasionados del mundo.

Yoongi tiene muy claro qué es lo que busca en su futura pareja. Sin embargo, el idol aún no se dará una oportunidad en el amor/Foto: Pinterest

"Extrañaba mucho a los aficionados australianos", dijo efusivamente. “Quería volver porque todos tenemos [recuerdos] muy felices en Australia. El aire fresco y la gente agradable fueron lo mejor".

En una entrevista de 2014 con Hanryupia, Suga le aseguró a su futura pareja que nunca se cansarían de su personalidad bulliciosa.

"Nunca podrías desenamorarte de mí", afirmó. "Soy el tipo de persona que da el primer paso".