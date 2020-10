BTS: ¿Cómo puedo ver el concierto virtual ''Map of the Soul ON: E”?

BTS se está preparado para hacer estallar cualquier plan de fin de semana que hayas planeado, con su concierto virtual Map of the Soul "ON: E.

Map of the Soul ON: E sigue a su anterior concierto en línea de pago por evento BANG BANG CON The Live del 14 de junio, que tiene el récord mundial Guinness para la mayoría de los espectadores para una transmisión en vivo de un concierto de música con 756,000 fanáticos de más de 100 países sintonizando pero los costos de producción en esta ocasión son ocho veces mayores.

Los chicos de BTS se preparan para el concierto virtual ''Map of the Soul ON: E”

Esto se debe a que el septeto surcoreano actuará en cuatro escenarios masivos para dar la ilusión de que están en cuatro lugares diferentes mientras utilizan tecnología AR, XR y 4K / HD para una experiencia más vívida.

Además, la pantalla de "transmisión en vivo de múltiples vistas" viene con seis pantallas diferentes entre las que los fanáticos pueden elegir. Y cada día cuenta con una lista de canciones diferente, todo mientras entusiasma a los fanáticos con su nuevo álbum BE (Edición Deluxe), que llegará el 20 de noviembre.

Las entradas se pueden comprar en el sitio web KISWE de BTS, donde el concierto finalmente se transmitirá. El concierto virtual también incluye la exposición Map of the Soul ON: E de la banda BTS, una experiencia virtual del 13 de octubre al 12 de noviembre.

El programa de computadora virtual 3-D contiene contenido detrás de escena de sesiones y espectáculos y recuerdos que los miembros de ARMY pueden comprar en su tienda Weverse. Algunos artículos y paquetes están disponibles exclusivamente para los miembros del Fanclub oficial global de la banda fBTS.

¿Cúando podremos ver el concierto de BTS?

El concierto virtual Map of the Soul ON: E se transmitirá en vivo desde su sitio KISWE a las 6 am ET el sábado 10 de octubre y a las 3 am ET el domingo 11 de octubre. Los subtítulos se proporcionarán en tiempo real en coreano e inglés, Japonés y chino.

Los poseedores de boletos pueden reproducir el concierto virtual (a través de "transmisión retrasada de vista única") a las 10 p.m. ET tanto el sábado como el domingo.

Echa un vistazo a los vídeos teaser oficiales de Map of the Soul ON: E antes del espectáculo de este fin de semana.