BTS: ¿Cómo afectaron a Suga los haters?

El brillante mundo de K-Pop siempre está acompañado de críticas a los que odian a los idols y Suga, el rapero de BTS, no se ha salvado de comentarios negativos y mal intencionados.

No importa cuántos haters haya en su contra, lo cierto es que el Idol de BTS también se equilibra con la cantidad de afecto que le dan los fans.

A pesar del ARMY el talentoso grupo BTS, también tiene gran cantidad de enemigos que envían sus comentarios mordaces a los trabajos, que para ellos no son lo suficientemente buenos. Los miembros de BTS también han sido atacados por los haters y Suga no se ha salvado de ello.

Aunque es RM quien a menudo obtiene comentarios mordaces de los que odian. En una entrevista de 2015 con Dong-a Ilbo, RM admitió que en los primeros años de su carrera como ídolo, leyó y tomó en cuenta todos los comentarios de odio que encontró.

Suga es uno de los idols de BTS que ha sido víctima de los haters

RM también leyó y reaccionó a los comentarios de odio en '4 Things Show' de Mnet. Pero ahora, sin embargo, no le importaba. En un episodio de V LIVE, RM dijo: "Necesitas escuchar críticas constructivas. Nada es perfecto".

¿Cómo afectaron los haters a Suga?

El idol de BTS, Suga, también adoptó un enfoque similar, asegurando que no le importa lo que digan de él, pues indicó: "Ustedes se preocupan por los comentarios de odio. Me siento un poco mal (por quienes los escribieron) porque ... realmente no los leí", admite con su elegancia taciturna.

"Así que los que odian pueden odiar tanto como quieran. Nuestra agencia probablemente los demandará. No leí sus comentarios, pero podrían ser demandados”.

“No hay una forma correcta de lidiar con ellos de otra manera. Todos son felices de esta manera. Por favor, escribe más ", dijo Min Yoongi. Obviamente, esta es una respuesta sólida para los que odian a Suga.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué significa el nombre de Suga de BTS?

Bueno, después de todo, el mundo Idol en Corea del Sur es un mundo lleno de competencia y cada año hay muchos aprendices que trabajan duro para lograr sus sueños. Por lo tanto no es de extrañar que Suga y los demás idols de BTS que han alcanzado un gran éxito, sean constantemente ofendidos por los haters, aunque sin duda es mayor la cantidad de fans que tienen.