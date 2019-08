BTS: Cines MEXICANOS que proyectarán “Bring the Soul: The Movie” (VIDEO)

BTS: Conoce los CINES MEXICANOS que proyectarán “Bring the Soul: The Movie”

El día de ayer se estrenó la tercera película de BTS, la mejor banda de k-pop del universo según los miembros del ARMY, que son el innumerable club de fans alrededor del mundo.

Hay que destacar que este es el tercer proyecto filmográfico de la banda BTS, durante su trayectoria; en la que se mostrará a Jimin, V, Jungkook, J-Hope, Suga y RM al final de su tour europeo con Love Yourself, en el que ofrecieron 24 conciertos en 12 ciudades de todo el mundo.

¿EN QUÉ CINES DE MÉXICO SE PODRÁ DISFRUTAR?

El ARMY ya esperaba con ansias el estreno de “Bring the Soul: The Movie”, por ello Cinépolis se une a la gran gala, teniendo en exclusiva el tercer documental sobre la exitosa boy band coreana.

“Bring The Soul: The Movie” promete brindar a las y los miembros de A.R.M.Y. un vistazo más íntimo a los pensamientos de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, justo un día después de su concierto final en Europa como parte de la gira «Love Yourself World Tour», realizado en octubre de 2018.

“BRING THE SOUL: THE MOVIE”

Algunos detalles de este largometraje de 105 minutos de duración estuvo a cargo de Park Jun-soo, quien también dirigió el documental “Burn the Stage: The Movie” (2018) para BTS.

Todos los integrantes de la banda sostendrán una conversación desde una azotea en París, donde compartirán sus propias experiencias tras haber actuado por primera vez en nuevas ciudades alrededor del mundo; además de que el material incluirá momentos de diversas presentaciones durante la gira.

Esta película es un premio de consolación para los fanáticos hispanohablantes que en este año no disfrutaran de la gira la de banda, pues el «BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself» no visitará Latinoamérica.

La última vez La última vez que BTS ofreció un concierto en México fue el 29 de julio de 2015, cuando se presentaron en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes como parte de su primera gira mundial «BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet».

LOS DETALLES DE LA PROYECCIÓN

Cabe destacar que Bring The Soul: The Movie estará disponible en más de 60 ciudades de la República Mexicana desde el 7 y hasta el 11 de agosto, por lo que para cualquier detalle se puede consultar en los complejos cinematográficos donde se exhibirá la película, así como adquirir sus boletos en la aplicación móvil o el sitio web oficial de Cinépolis en el apartado de +QueCine.

